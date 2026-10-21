Россия нанесла удар дронами по Киевской области: погиб мужчина, загорелось производственное здание

К сожалению, враг убил мужчину во время атаки с использованием дронов в Киевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда попал враг?

Как отмечается, трагедия произошла в Бучанском районе. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован в больницу. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате вражеского удара возник пожар в производственном здании и общежитии. В настоящее время пожар локализован.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.