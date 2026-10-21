РФ вдарила дронами по Київщині: загинув чоловік, спалахнула виробнича будівля

На жаль, ворог забрав життя чоловіка під час дронової атаки на Київщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, трагедія сталася у Бучанському районі. Ще одна людина отримала поранення та була госпіталізована до лікарні. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у виробничій будівлі та гуртожитку. Наразі пожежу локалізовано.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.