РФ вдарила дронами по Київщині: загинув чоловік, спалахнула виробнича будівля
На жаль, ворог забрав життя чоловіка під час дронової атаки на Київщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, трагедія сталася у Бучанському районі. Ще одна людина отримала поранення та була госпіталізована до лікарні. Їй надають необхідну медичну допомогу.
Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у виробничій будівлі та гуртожитку. Наразі пожежу локалізовано.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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