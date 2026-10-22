Атака РФ на Хмельницкий: в больнице умерла тяжело раненая женщина
Умерла женщина, получившая тяжелые травмы в результате российского нападения на Хмельницкий 19 октября.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"С глубокой скорбью сообщаю, что ночью остановилось сердце женщины, получившей тяжелые травмы в результате российского нападения на областной центр 19 октября. Ей было 54 года. Искренние соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что медики сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.
"Российские террористы продолжают нести смерть и боль на украинскую землю, убивать мирных людей, разрушать семьи и оставлять близких с невыразимым горем", — добавил глава ОГА.
Что предшествовало
Напомним, вечером 19 октября в результате очередной российской атаки на Хмельницкий зафиксированы повреждения нескольких промышленных предприятий, частного дома и автомобиля. Сообщалось, что погибли две женщины, также есть пострадавшие.
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