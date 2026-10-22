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Новости Атака РФ на Хмельницкий
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Атака РФ на Хмельницкий: в больнице умерла тяжело раненая женщина

Атака РФ на Хмельницкий

Умерла женщина, получившая тяжелые травмы в результате российского нападения на Хмельницкий 19 октября.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"С глубокой скорбью сообщаю, что ночью остановилось сердце женщины, получившей тяжелые травмы в результате российского нападения на областной центр 19 октября. Ей было 54 года. Искренние соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

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"Российские террористы продолжают нести смерть и боль на украинскую землю, убивать мирных людей, разрушать семьи и оставлять близких с невыразимым горем", — добавил глава ОГА.

Что предшествовало

Напомним, вечером 19 октября в результате очередной российской атаки на Хмельницкий зафиксированы повреждения нескольких промышленных предприятий, частного дома и автомобиля. Сообщалось, что погибли две женщины, также есть пострадавшие.

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обстрел (36239) Хмельницький (518) Хмельницкая область (1168) Хмельницкий район (74)
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