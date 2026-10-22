Атака РФ на Хмельницький: у лікарні померла тяжко поранена жінка
Померла жінки, яка зазнала важких травм унаслідок російської атаки на Хмельницький 19 жовтня.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"З глибоким сумом повідомляю, що вночі зупинилося серце жінки, яка зазнала важких травм унаслідок російської атаки на обласний центр 19 жовтня. Їй було 54 роки. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що медики зробили все можливе, щоб урятувати її життя, однак травми виявилися надто важкими.
"Російські терористи продовжують нести смерть і біль на українську землю, вбивати мирних людей, руйнувати родини та залишати близьких із невимовним горем", - додав голова ОВА.
Що передувало
Нагадаємо, увечері 19 жовтня унаслідок чергової російської атаки по Хмельницькому зафіксовано пошкодження кількох промислових підприємств, приватного будинку та автомобіля. Повідомлялося, що загинули дві жінки, також є постраждалі.
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