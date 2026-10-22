Атака РФ на Хмельницький: у лікарні померла тяжко поранена жінка

Померла жінки, яка зазнала важких травм унаслідок російської атаки на Хмельницький 19 жовтня.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"З глибоким сумом повідомляю, що вночі зупинилося серце жінки, яка зазнала важких травм унаслідок російської атаки на обласний центр 19 жовтня. Їй було 54 роки. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики зробили все можливе, щоб урятувати її життя, однак травми виявилися надто важкими.

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"Російські терористи продовжують нести смерть і біль на українську землю, вбивати мирних людей, руйнувати родини та залишати близьких із невимовним горем", - додав голова ОВА.

Що передувало

Нагадаємо, увечері 19 жовтня унаслідок чергової російської атаки по Хмельницькому зафіксовано пошкодження кількох промислових підприємств, приватного будинку та автомобіля. Повідомлялося, що загинули дві жінки, також є постраждалі.

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