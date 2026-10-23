Двох 19-річних українців побили в Радомі через національність, підозрюваних затримала поліція

Двоє 19-річних студентів з України зазнали нападу в польському місті Радом після того, як місцеві жителі почули їхній український акцент. Потерпілі отримали забої та синці, а двох підозрюваних суд узяв під варту.

Про це повідомляє польське видання O2, передає Цензор.НЕТ.

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Інцидент стався 17 жовтня на вулиці Копальняній неподалік центру Радома. Студенти вийшли з хостелу, коли до них підійшли двоє незнайомців.

Чоловіки запитали українців, чи не продають вони алкоголь, сигарети або наркотики. Почувши відповідь з українським акцентом, почали вигукувати образи.

"Тут Польща, тут Радом, забирайтеся звідси до біса", – кричали нападники.

Після цього один із чоловіків почав бити студентів, зокрема завдавав ударів головою та штовхав їх.

Напад помітили мешканці сусідніх будинків. Вони налякали зловмисників, після чого ті втекли.

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Поліція встановила особи нападників за допомогою записів камер відеоспостереження та затримала їх наступного дня. Ними виявилися місцеві жителі віком 30 і 41 рік.

Обом висунули обвинувачення у нападі та застосуванні насильства з мотивів національної ненависті. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними польських ЗМІ, затримані визнали причетність до нападу, однак заявили, що майже не пам'ятають подій через вживання алкоголю.

Один із чоловіків стверджував, що пив протягом кількох днів і не пам'ятає, що відбувалося в цей період.

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