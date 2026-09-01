У Польщі до 5 років тюрми загрожує жінці, яка тягала 13-річну українку за волосся. Напад стався після того, як мешканка міста Седльце почула, що дівчинка розмовляє українською.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Rzeczpospolita.

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Напад після української мови

41-річна полька підійшла до дівчинки, коли почула, що вона розмовляє українською. Жінка почала її ображати та смикати за волосся.

Мати дитини звернулася до поліції минулого тижня. Правоохоронці переглянули записи міських камер відеоспостереження та встановили особу нападниці.

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Підкомісар Барбара Ястшембська з Міського управління поліції в Седльце повідомила, що жінка публічно ображала неповнолітню, зокрема через її національність, а потім застосувала до неї насильство.

"З наданої інформації випливало, що невідома жінка нібито публічно образила неповнолітню дитину, висловлюючи на її адресу образливі слова, що стосувалися, зокрема, її національності, а потім застосувала до неї насильство", – сказала поліцейська.

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Нападницю взяли під поліцейський нагляд

Керівниця районної прокуратури в Седльце Катажина Вонсак розповіла, що перед інцидентом жінка вживала алкоголь. Після того як вона почула українську мову, підійшла до дівчинки, лаяла її та тягала за волосся.

Під час допиту в прокуратурі 41-річна жінка не змогла пояснити свою поведінку.

Прокурор застосував до неї запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Також нападниці заборонили контактувати з потерпілими та наближатися до них ближче ніж на 50 метрів.

З огляду на хуліганський характер вчинку жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше у Лодзі двоє поляків напали на 15-річного українця через його національність.

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