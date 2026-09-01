В Польше до 5 лет тюрьмы грозит женщине, которая тащила 13-летнюю украинку за волосы

В Польше женщине, которая тащила 13-летнюю украинку за волосы, грозит до 5 лет тюрьмы. Инцидент произошел после того, как жительница города Седльце услышала, что девочка говорит на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Rzeczpospolita.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нападение из-за украинского языка

41-летняя полька подошла к девочке, когда услышала, что та говорит на украинском. Женщина начала оскорблять ее и дергать за волосы.

Мать ребенка обратилась в полицию на прошлой неделе. Правоохранители просмотрели записи городских камер видеонаблюдения и установили личность нападавшей.

Читайте также: Российский Ил-20 приблизился к Польше: истребители поднялись на перехват

Подкомиссар Барбара Ястшембская из Городского управления полиции в Седльце сообщила, что женщина публично оскорбляла несовершеннолетнюю, в частности из-за ее национальности, а затем применила к ней насилие.

"Из предоставленной информации следовало, что неизвестная женщина якобы публично оскорбила несовершеннолетнего ребенка, высказывая в его адрес оскорбительные слова, касавшиеся, в частности, его национальности, а затем применила к нему насилие", — сказала полицейская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Польши расследует поджог завода по производству дронов как террористическое преступление

Нападавшую взяли под полицейский надзор

Руководительница районной прокуратуры в Седльце Катажина Вонсак рассказала, что перед инцидентом женщина употребляла алкоголь. После того как она услышала украинскую речь, подошла к девочке, ругала ее и таскала за волосы.

Во время допроса в прокуратуре 41-летняя женщина не смогла объяснить свое поведение.

Прокурор применил к ней меру пресечения в виде полицейского надзора. Также нападающей запретили контактировать с потерпевшими и приближаться к ним ближе чем на 50 метров.

Учитывая хулиганский характер поступка, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Лодзи двое поляков напали на 15-летнего украинца из-за его национальности.

Читайте также: В Польше жители приграничных районов получили сообщение о нападении беспилотников на Украину