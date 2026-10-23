Двоих 19-летних украинцев избили в Радоме из-за национальности, подозреваемых задержала полиция

Двое 19-летних студентов из Украины подверглись нападению в польском городе Радом после того, как местные жители услышали их украинский акцент. Пострадавшие получили ушибы и синяки, а двоих подозреваемых суд поместил под стражу.

Об этом сообщает польское издание O2, передает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел 17 октября на улице Копальняной недалеко от центра Радома. Студенты вышли из хостела, когда к ним подошли двое незнакомцев.

Мужчины спросили украинцев, не продают ли они алкоголь, сигареты или наркотики. Услышав ответ с украинским акцентом, начали выкрикивать оскорбления.

"Здесь Польша, здесь Радом, убирайтесь отсюда к черту", - кричали нападавшие.

После этого один из мужчин начал избивать студентов, в частности наносил удары головой и толкал их.

Нападение заметили жители соседних домов. Они напугали злоумышленников, после чего те сбежали.

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Полиция установила личности нападавших с помощью записей камер видеонаблюдения и задержала их на следующий день. Ими оказались местные жители в возрасте 30 и 41 года.

Обоим предъявили обвинения в нападении и применении насилия на почве национальной ненависти. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным польских СМИ, задержанные признали свою причастность к нападению, однако заявили, что почти не помнят событий из-за употребления алкоголя.

Один из мужчин утверждал, что пил в течение нескольких дней и не помнит, что происходило в этот период.

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