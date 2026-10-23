УЗ запустила онлайн-відстеження електричок: сьогодні затримки сягали понад три години
Укрзалізниця запровадила можливість відстежувати рух і затримки приміських поїздів онлайн. Новий сервіс запрацював на тлі численних затримок електричок 23 жовтня, зокрема на Дніпропетровщині один із рейсів відставав від графіка на 3 години 24 хвилини.
Про це повідомила Укрзалізниця у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Відтепер на офіційному порталі "УЗ Веземо" можна перевіряти статус не лише поїздів далекого сполучення, а й приміських рейсів.
Для цього пасажирам потрібно зайти на сторінку сервісу, ввести номер поїзда та переглянути актуальну інформацію про його рух і можливе відхилення від розкладу.
Де затримувалися електрички 23 жовтня
Протягом дня Укрзалізниця повідомляла про затримки приміських поїздів у низці регіонів.
Зокрема, на Дніпропетровщині поїзд №6018 Пост Списання – Дніпро-Головний станом на 14:09 відставав від графіка на 3 години 24 хвилини.
На Харківщині о 15:54 поїзд №6606 Гракове – Харків-Пасажирський курсував із затримкою 1 година 23 хвилини. О 17:11 затримка поїзда №6853 Харків-Пасажирський – Герсеванівський становила 1 годину 18 хвилин.
На Київщині поїзд №6210/6020 Козятин-1 – Київ-Пасажирський станом на 15:55 відставав від розкладу на 1 годину 5 хвилин.
Також повідомлялося про затримки інших рейсів:
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№6482 Олевськ – Коростень – 56 хвилин;
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№6003 Люботин – Вири – 43 хвилини;
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№6524 Герсеванівський – Харків-Пасажирський – 42 хвилини;
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№6011 Львів-Приміський – Трускавець – 32 хвилини;
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№6124/6123 Дніпро-Головний – Синельникове-1 – 20 хвилин;
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№6548/6547 Конотоп-Пасажирський – Шостка – 17 хвилин.
Крім того, з безпекових міркувань тимчасово затримувалися окремі рейси на Харківщині, зокрема №6691 Харків-Пасажирський – Берестин та №7001 Харків-Пасажирський – Герсеванівський.
Укрзалізниця попереджає, що в разі підвищеної небезпеки рух поїздів можуть зупиняти. Під час повітряної тривоги пасажирам рекомендують не чекати на платформах, а перебувати в безпечних місцях.
Наведені затримки зафіксовані в повідомленнях перевізника протягом дня. Актуальний час прибуття конкретного поїзда пасажири можуть перевірити через новий онлайн-сервіс.
Будь ласка, зачекайте...
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