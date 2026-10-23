УЗ запустила онлайн-отслеживание электричек: сегодня задержки достигали более трех часов

"Укрзалізниця" ввела возможность отслеживать движение и задержки пригородных поездов в режиме онлайн. Новый сервис заработал на фоне многочисленных задержек электричек 23 октября; в частности, в Днепропетровской области один из рейсов отставал от расписания на 3 часа 24 минуты.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Отныне на официальном портале "УЗ Веземо" можно проверять статус не только поездов дальнего следования, но и пригородных рейсов.

Для этого пассажирам нужно зайти на страницу сервиса, ввести номер поезда и просмотреть актуальную информацию о его движении и возможном отклонении от расписания.

Где задерживались электрички 23 октября

В течение дня "Укрзалізниця" сообщала о задержках пригородных поездов в ряде регионов.

В частности, в Днепропетровской области поезд №6018 "Пост Списания" — "Днепр-Главный" по состоянию на 14:09 отставал от графика на 3 часа 24 минуты.

В Харьковской области в 15:54 поезд №6606 "Граково" — "Харьков-Пассажирский" курсировал с задержкой 1 час 23 минуты. В 17:11 задержка поезда №6853 "Харьков-Пассажирский" — "Герсевановский" составляла 1 час 18 минут.

В Киевской области поезд №6210/6020 "Козятин-1" — "Киев-Пассажирский" по состоянию на 15:55 отставал от расписания на 1 час 5 минут.

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Также сообщалось о задержках других рейсов:

№6482 Олевск – Коростень – 56 минут;

№6003 Люботин – Виры – 43 минуты;

№6524 Герсевановский – Харьков-Пассажирский – 42 минуты;

№6011 Львов-Пригородный – Трускавец – 32 минуты;

№6124/6123 Днепр-Главный – Синельниково-1 – 20 минут;

№6548/6547 Конотоп-Пассажирский – Шостка – 17 минут.

Кроме того, из соображений безопасности временно задерживались отдельные рейсы в Харьковской области, в частности №6691 Харьков-Пассажирский – Берестин и №7001 Харьков-Пассажирский – Герсевановский.

"Укрзалізниця" предупреждает, что в случае повышенной опасности движение поездов может быть приостановлено. Во время воздушной тревоги пассажирам рекомендуется не ждать на платформах, а находиться в безопасных местах.

Указанные задержки зафиксированы в сообщениях перевозчика в течение дня. Актуальное время прибытия конкретного поезда пассажиры могут проверить через новый онлайн-сервис.

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