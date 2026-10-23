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Новини Мобілізація в Україні Бронювання працівників
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Уряд оголосив остаточні зміни у бронюванні від мобілізації. ПЕРЕЛІК

бронювання

Уряд України 23 жовтня фіналізував зміни в системі бронювання військовозобов'язаних працівників. Максимальний рівень більше не становитиме 100%, а повне бронювання з'явиться лише для підприємств, які виконують мобілізаційне зобов'язання.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Мета змін

За словами Корецького, головне завдання змін — чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, і насамперед для тих, хто воює.

Він зазначив, що щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч, а люди, які захищають країну п'ятий рік, мають мати можливість повертатися зі служби додому.

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Що саме змінюється

  • Критичність підприємства відокремлять від економічних показників. Критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону й економіку: ОПК, енергетика, зв'язок, логістика, ЖКП та інші. Для них, за словами прем'єра, нічого не зміниться, а галузеві й регіональні критерії критичності оновлять і перевірятимуть на зловживання.
  • Максимум більше не буде 100%. Корецький заявив, що максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики й ОПК, більше не становитиме 100%. Безумовне повне бронювання, за його словами, нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань: були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом. Водночас, запевнив він, роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, не послабимо: якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.
  • Відповідальність за ухилення. Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. Правила, наголосив Корецький, мають бути однаковими для всіх.
  • 100% бронювання за умови мобілізаційного зобов'язання. Уряд готує механізм, за яким підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.

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"Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата", — зазначив Корецький.

Умови пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом. Мета уряду — затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня.

"Ніхто нікого не шукатиме на вулицях"

За словами прем'єра, це дасть впевненість тим, хто на фронті, що ротація можлива, а тим, хто йде служити, — що вони йдуть на чітко визначений термін.

"Кінцева мета — щоб ніхто нікого не шукав на вулицях. Має бути зрозуміла система, де кожен знає свої права й обов'язки", — заявив Корецький.

Чи посилять мобілізацію

Прем'єр додав, що ці рішення не означають посилення мобілізації вже завтра: вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні й викорінити зловживання. Водночас, за його словами, держава й суспільство мають бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до посилення мобілізації в Росії.

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Автор: 

Міноборони (7396) бронювання (388) ОПК (396) Корецький Сергій (207)
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Топ коментарі
+11
остаточні зміни ™
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23.10.2026 18:10 Відповісти
+9
Яке їхало - таке здибало.
Ось,напр.: 100% бронювання гарантуватимуть тому підприємству,"якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби".
Тоді,які 100%?
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23.10.2026 18:20 Відповісти
+8
Дегенерат
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23.10.2026 18:18 Відповісти

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