Уряд оголосив остаточні зміни у бронюванні від мобілізації. ПЕРЕЛІК

Уряд України 23 жовтня фіналізував зміни в системі бронювання військовозобов'язаних працівників. Максимальний рівень більше не становитиме 100%, а повне бронювання з'явиться лише для підприємств, які виконують мобілізаційне зобов'язання.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Мета змін

За словами Корецького, головне завдання змін — чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, і насамперед для тих, хто воює.

Він зазначив, що щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч, а люди, які захищають країну п'ятий рік, мають мати можливість повертатися зі служби додому.

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Що саме змінюється

Критичність підприємства відокремлять від економічних показників. Критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону й економіку: ОПК, енергетика, зв'язок, логістика, ЖКП та інші. Для них, за словами прем'єра, нічого не зміниться, а галузеві й регіональні критерії критичності оновлять і перевірятимуть на зловживання.

Критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону й економіку: ОПК, енергетика, зв'язок, логістика, ЖКП та інші. Для них, за словами прем'єра, нічого не зміниться, а галузеві й регіональні критерії критичності оновлять і перевірятимуть на зловживання. Максимум більше не буде 100%. Корецький заявив, що максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики й ОПК, більше не становитиме 100%. Безумовне повне бронювання, за його словами, нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань: були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом. Водночас, запевнив він, роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, не послабимо: якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Корецький заявив, що максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики й ОПК, більше не становитиме 100%. Безумовне повне бронювання, за його словами, нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань: були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом. Водночас, запевнив він, роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, не послабимо: якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру. Відповідальність за ухилення. Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. Правила, наголосив Корецький, мають бути однаковими для всіх.

Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. Правила, наголосив Корецький, мають бути однаковими для всіх. 100% бронювання за умови мобілізаційного зобов'язання. Уряд готує механізм, за яким підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.

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"Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата", — зазначив Корецький.

Умови пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом. Мета уряду — затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня.

"Ніхто нікого не шукатиме на вулицях"

За словами прем'єра, це дасть впевненість тим, хто на фронті, що ротація можлива, а тим, хто йде служити, — що вони йдуть на чітко визначений термін.

"Кінцева мета — щоб ніхто нікого не шукав на вулицях. Має бути зрозуміла система, де кожен знає свої права й обов'язки", — заявив Корецький.

Чи посилять мобілізацію

Прем'єр додав, що ці рішення не означають посилення мобілізації вже завтра: вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні й викорінити зловживання. Водночас, за його словами, держава й суспільство мають бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до посилення мобілізації в Росії.

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