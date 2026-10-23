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Новости Мобилизация в Украине Бронирование работников
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Правительство объявило об окончательных изменениях в системе бронирования от мобилизации. СПИСОК

бронювання

23 октября правительство Украины утвердило изменения в системе призыва военнообязанных работников. Максимальный уровень больше не будет составлять 100%, а полный призыв будет применяться только к предприятиям, выполняющим мобилизационные обязательства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Цель изменений

По словам Корецкого, главная задача изменений - честные и понятные правила для всех, кто работает в тылу, и прежде всего для тех, кто воюет.

Он отметил, что ежемесячно количество забронированных увеличивается на десятки тысяч, а люди, которые защищают страну уже пятый год, должны иметь возможность возвращаться со службы домой.

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Что именно меняется

  • Критичность предприятия отделят от экономических показателей. Критическими должны быть сферы, которые реально работают на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКХ и другие. Для них, по словам премьера, ничего не изменится, а отраслевые и региональные критерии критичности обновят и будут проверять на злоупотребления.
  • Максимум больше не будет 100%. Корецкий заявил, что максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не будет составлять 100%. Безусловное полное бронирование, по его словам, несправедливо по отношению к тем, кто служит, и открывает пространство для злоупотреблений: были компании, созданные специально для бронирования, и это стало бизнесом. В то же время, заверил он, работу тех, кто производит вооружение или обеспечивает функционирование критически важной инфраструктуры, мы не ослабим: если для бесперебойной работы необходимо забронировать больше, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр.
  • Ответственность за уклонение. Министерство обороны ужесточает ответственность за уклонение от службы. Правила, подчеркнул Корецкий, должны быть одинаковыми для всех.
  • 100% бронирование при условии мобилизационного обязательства. Правительство готовит механизм, согласно которому предприятие сможет полностью забронировать работников, если будет регулярно добровольно привлекать часть из них к военной службе.

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"Важно, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата", - отметил Корецкий.

Условия будут прорабатывать Минобороны и Минэкономики совместно с бизнесом. Цель правительства - утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря.

"Никто никого не будет искать на улицах"

По словам премьера, это даст уверенность тем, кто на фронте, что ротация возможна, а тем, кто идет служить, - что они идут на четко определенный срок.

"Конечная цель - чтобы никто никого не искал на улицах. Должна быть понятная система, где каждый знает свои права и обязанности", - заявил Корецкий.

Усилят ли мобилизацию

Премьер добавил, что эти решения не означают усиления мобилизации уже завтра: они нужны прежде всего для того, чтобы навести порядок в бронировании и искоренить злоупотребления. В то же время, по его словам, государство и общество должны быть готовы к любому развитию событий, в частности к усилению мобилизации в России.

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Автор: 

Минобороны (10146) бронирование (269) ОПК (328) Корецкий Сергей (164)
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Топ комментарии
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остаточні зміни ™
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23.10.2026 18:10 Ответить
+13
Яке їхало - таке здибало.
Ось,напр.: 100% бронювання гарантуватимуть тому підприємству,"якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби".
Тоді,які 100%?
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23.10.2026 18:20 Ответить
+11
"Максимальний рівень більше не становитиме 100%, а повне бронювання з'явиться лише для підприємств, які виконують мобілізаційне зобов'язання" не зрозумів на рахунок останнього абзац єу, тобто типо ось ти Сашко слюсар на тобі повістку і тобі Василю клепальнику, йдіть воювати, а он Гришу комірника ми бронюємо і він буде тут працювати? Чи як? До речі, а що на рахунок стовідсотків заброньованих ненавчених, вони так і ненавчені будуть? Ну такими темпами не тільки металургія вийде з чату.
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23.10.2026 18:16 Ответить

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