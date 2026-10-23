Правительство объявило об окончательных изменениях в системе бронирования от мобилизации. СПИСОК

23 октября правительство Украины утвердило изменения в системе призыва военнообязанных работников. Максимальный уровень больше не будет составлять 100%, а полный призыв будет применяться только к предприятиям, выполняющим мобилизационные обязательства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Цель изменений

По словам Корецкого, главная задача изменений - честные и понятные правила для всех, кто работает в тылу, и прежде всего для тех, кто воюет.

Он отметил, что ежемесячно количество забронированных увеличивается на десятки тысяч, а люди, которые защищают страну уже пятый год, должны иметь возможность возвращаться со службы домой.

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Что именно меняется

Критичность предприятия отделят от экономических показателей. Критическими должны быть сферы, которые реально работают на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКХ и другие. Для них, по словам премьера, ничего не изменится, а отраслевые и региональные критерии критичности обновят и будут проверять на злоупотребления.

Критическими должны быть сферы, которые реально работают на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКХ и другие. Для них, по словам премьера, ничего не изменится, а отраслевые и региональные критерии критичности обновят и будут проверять на злоупотребления. Максимум больше не будет 100%. Корецкий заявил, что максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не будет составлять 100%. Безусловное полное бронирование, по его словам, несправедливо по отношению к тем, кто служит, и открывает пространство для злоупотреблений: были компании, созданные специально для бронирования, и это стало бизнесом. В то же время, заверил он, работу тех, кто производит вооружение или обеспечивает функционирование критически важной инфраструктуры, мы не ослабим: если для бесперебойной работы необходимо забронировать больше, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр.

Корецкий заявил, что максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не будет составлять 100%. Безусловное полное бронирование, по его словам, несправедливо по отношению к тем, кто служит, и открывает пространство для злоупотреблений: были компании, созданные специально для бронирования, и это стало бизнесом. В то же время, заверил он, работу тех, кто производит вооружение или обеспечивает функционирование критически важной инфраструктуры, мы не ослабим: если для бесперебойной работы необходимо забронировать больше, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр. Ответственность за уклонение. Министерство обороны ужесточает ответственность за уклонение от службы. Правила, подчеркнул Корецкий, должны быть одинаковыми для всех.

Министерство обороны ужесточает ответственность за уклонение от службы. Правила, подчеркнул Корецкий, должны быть одинаковыми для всех. 100% бронирование при условии мобилизационного обязательства. Правительство готовит механизм, согласно которому предприятие сможет полностью забронировать работников, если будет регулярно добровольно привлекать часть из них к военной службе.

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"Важно, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата", - отметил Корецкий.

Условия будут прорабатывать Минобороны и Минэкономики совместно с бизнесом. Цель правительства - утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря.

"Никто никого не будет искать на улицах"

По словам премьера, это даст уверенность тем, кто на фронте, что ротация возможна, а тем, кто идет служить, - что они идут на четко определенный срок.

"Конечная цель - чтобы никто никого не искал на улицах. Должна быть понятная система, где каждый знает свои права и обязанности", - заявил Корецкий.

Усилят ли мобилизацию

Премьер добавил, что эти решения не означают усиления мобилизации уже завтра: они нужны прежде всего для того, чтобы навести порядок в бронировании и искоренить злоупотребления. В то же время, по его словам, государство и общество должны быть готовы к любому развитию событий, в частности к усилению мобилизации в России.

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