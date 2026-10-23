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Новини Евакуація поранених Підземна операція Велес
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Вперше у світі: евакуація дроном і "Хартія" під землею | Ромалійська. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У новому випуску Ірини Ромалійської на каналі "Бутусов Плюс" дивіться про таке:

  • Перемовини США з Україною і Росією про завершення війни. Що на столі й до чого йде справа?
  • Унікальна операція: евакуація Костянтина Власенка дроном. Вперше у світі. Подробиці розкажуть її автори.
  • Підземна війна: командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов про нову тактику бійців бригади "Хартія".
  • Черговий конфлікт із Польщею. Реакція на рішення Львівської облради щодо Року УПА та Шухевича. Аналізує український дипломат Андрій Дещиця.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Як загострення між Україною та США впливає на фронт? | Ромалійська. ВIДЕО

Автор: 

перемовини (3946) Польща (7983) США (22991) Бутусов Юрій (3765) Ромалійська Ірина (417) Хартія корпус НГУ (116) Бутусов Плюс (111)
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