Вперше у світі: евакуація дроном і "Хартія" під землею | Ромалійська. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У новому випуску Ірини Ромалійської на каналі "Бутусов Плюс" дивіться про таке:
- Перемовини США з Україною і Росією про завершення війни. Що на столі й до чого йде справа?
- Унікальна операція: евакуація Костянтина Власенка дроном. Вперше у світі. Подробиці розкажуть її автори.
- Підземна війна: командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов про нову тактику бійців бригади "Хартія".
- Черговий конфлікт із Польщею. Реакція на рішення Львівської облради щодо Року УПА та Шухевича. Аналізує український дипломат Андрій Дещиця.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль