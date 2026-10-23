Впервые в мире: эвакуация с помощью дрона и "Хартія" под землей | Ромалийская. ВИДЕО
В новом выпуске Ирины Ромалийской на канале "Бутусов Плюс" смотрите следующие материалы:
- Переговоры США с Украиной и Россией о завершении войны. Что на повестке дня и к чему все идет?
- Уникальная операция: эвакуация Константина Власенко с помощью дрона. Впервые в мире. Подробности расскажут ее авторы.
- Очередной конфликт с Польшей. Реакция на решение Львовского облсовета относительно Года УПА и Шухевича. Анализирует украинский дипломат Андрей Дещица.
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