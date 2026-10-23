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Впервые в мире: эвакуация с помощью дрона и "Хартія" под землей | Ромалийская. ВИДЕО

В новом выпуске Ирины Ромалийской на канале "Бутусов Плюс" смотрите следующие материалы:

  • Переговоры США с Украиной и Россией о завершении войны. Что на повестке дня и к чему все идет?
  • Уникальная операция: эвакуация Константина Власенко с помощью дрона. Впервые в мире. Подробности расскажут ее авторы.
  • Очередной конфликт с Польшей. Реакция на решение Львовского облсовета относительно Года УПА и Шухевича. Анализирует украинский дипломат Андрей Дещица.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Как обострение отношений между Украиной и США влияет на фронт? | Ромалийская. ВИДЕО

Автор: 

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