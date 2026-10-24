Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 576 600 (+1 980 за добу) осіб, 12 444 танки, 51 565 артсистем, 25 600 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 576 600 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

близько 1 576 600 (+1 980) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 444 (+5)

Бойові броньовані машини: 25 600 (+3)

Артилерійські системи: 51 565 (+64)

РСЗВ: 2 232 (+2)

Засоби ППО: 1 722 (+2)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 011 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 579 064 (+1 855)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 501 (+413)

Спеціальна техніка: 4 852 (+1)

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