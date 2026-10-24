Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 576 600 (+1 980 за добу) осіб, 12 444 танки, 51 565 артсистем, 25 600 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 576 600 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.26 орієнтовно становлять:
Особовий склад:
- близько 1 576 600 (+1 980) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 444 (+5)
- Бойові броньовані машини: 25 600 (+3)
- Артилерійські системи: 51 565 (+64)
- РСЗВ: 2 232 (+2)
- Засоби ППО: 1 722 (+2)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 011 (+8)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 579 064 (+1 855)
- Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 501 (+413)
- Спеціальна техніка: 4 852 (+1)
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