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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 576 600 (+1 980 за добу) осіб, 12 444 танки, 51 565 артсистем, 25 600 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 576 600 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

  • близько 1 576 600 (+1 980) осіб

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 444 (+5)
  • Бойові броньовані машини: 25 600 (+3)
  • Артилерійські системи: 51 565 (+64)
  • РСЗВ: 2 232 (+2)
  • Засоби ППО: 1 722 (+2)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 011 (+8)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 579 064 (+1 855)
  • Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 501 (+413)
  • Спеціальна техніка: 4 852 (+1)

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (22675) Генштаб ЗС (9202) ліквідація (4669) знищення (11372)
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