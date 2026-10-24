Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 576 600 (+1 980 за сутки) человек, 12 444 танка, 51 565 артсистем, 25 600 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 576 600 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.26 ориентировочно составляют:
Личный состав:
- около 1 576 600 (+1 980) человек
Вооружение и военная техника:
- Танки: 12 444 (+5)
- Боевые бронированные машины: 25 600 (+3)
- Артиллерийские системы: 51 565 (+64)
- РСЗО: 2 232 (+2)
- Средства ПВО: 1 722 (+2)
- Самолеты: 449
- Вертолеты: 356
Беспилотные системы и ракеты:
- Наземные робототехнические комплексы: 3 011 (+8)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 579 064 (+1 855)
- Крылатые ракеты: 5 138
Морская техника:
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
Техника обеспечения:
- Автомобильная техника и автоцистерны: 166 501 (+413)
- Специальная техника: 4 852 (+1)
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