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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 576 600 (+1 980 за сутки) человек, 12 444 танка, 51 565 артсистем, 25 600 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Спецназ ССО уничтожил ключевые объекты противника в Крыму и в Запорожье

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 576 600 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

  • около 1 576 600 (+1 980) человек

Вооружение и военная техника:

  • Танки: 12 444 (+5)
  • Боевые бронированные машины: 25 600 (+3)
  • Артиллерийские системы: 51 565 (+64)
  • РСЗО: 2 232 (+2)
  • Средства ПВО: 1 722 (+2)
  • Самолеты: 449
  • Вертолеты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

  • Наземные робототехнические комплексы: 3 011 (+8)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 579 064 (+1 855)
  • Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

  • Корабли и катера: 35
  • Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 166 501 (+413)
  • Специальная техника: 4 852 (+1)

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Потери противника

Автор: 

армия РФ (24530) Генштаб ВС (8918) ликвидация (4620) уничтожение (11060)
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