Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 576 600 (+1 980 за сутки) человек, 12 444 танка, 51 565 артсистем, 25 600 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 576 600 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

около 1 576 600 (+1 980) человек

Вооружение и военная техника:

Танки: 12 444 (+5)

Боевые бронированные машины: 25 600 (+3)

Артиллерийские системы: 51 565 (+64)

РСЗО: 2 232 (+2)

Средства ПВО: 1 722 (+2)

Самолеты: 449

Вертолеты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

Наземные робототехнические комплексы: 3 011 (+8)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 579 064 (+1 855)

Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

Корабли и катера: 35

Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

Автомобильная техника и автоцистерны: 166 501 (+413)

Специальная техника: 4 852 (+1)

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