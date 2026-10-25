"Дитяче Євробачення 2026": перемогла Вірменія, Україна посіла 9 місце
Переможницею "Дитячого Євробачення – 2026" стала Вірменія, яку представляла виконавиця Naré з піснею BOO!. Представниця України Еріка Колесніченко з піснею Not A Lullaby посіла 9-те місце.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію пісенного конкурсу.
П'ятірка лідерів
За підсумками голосування журі та глядачів представниця Вірменії отримала 202 бали.
Друге місце посіла Іспанія, а третє - Франція.
До першої п'ятірки лідерів також увійшли Сан-Марино та Грузія.
Результати представниці України
Еріка Колесніченко, яка представляла Україну з піснею Not A Lullaby здобула 9-те місце, набравши 106 балів від журі та глядачів.
Текст і музику для її пісні написала музична продюсерка нацвідбору Світлана Тарабарова.
Фінал "Дитячого Євробачення 2026" відбувся на Мальті. Загалом в пісенному конкурсі взяли участь 16 країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль