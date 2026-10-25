"Дитяче Євробачення 2026": перемогла Вірменія, Україна посіла 9 місце

Переможницею "Дитячого Євробачення – 2026" стала Вірменія, яку представляла виконавиця Naré з піснею BOO!. Представниця України Еріка Колесніченко з піснею Not A Lullaby посіла 9-те місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію пісенного конкурсу.

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П'ятірка лідерів

За підсумками голосування журі та глядачів представниця Вірменії отримала 202 бали.

Друге місце посіла Іспанія, а третє - Франція.

До першої п'ятірки лідерів також увійшли Сан-Марино та Грузія.

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Результати представниці України

Еріка Колесніченко, яка представляла Україну з піснею Not A Lullaby здобула 9-те місце, набравши 106 балів від журі та глядачів.

Текст і музику для її пісні написала музична продюсерка нацвідбору Світлана Тарабарова.

Фінал "Дитячого Євробачення 2026" відбувся на Мальті. Загалом в пісенному конкурсі взяли участь 16 країн.

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