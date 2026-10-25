Після закінчення війни США вестимуть і з Україною, і з РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що після закінчення російсько-української війни Вашингтон планує вести бізнес як із Києвом, так і з Москвою.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про бізнес з Україною та РФ

"Я вестиму бізнес з Україною і, думаю, з Росією після закінчення цієї війни",- сказав Трамп.

Розмова з Маском

Також журналісти запитали главу Білого дому, чи розмовляв він із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо ситуації в Україні (ймовірно, журналісти мали на увазі ситуацію зі Starlink, - ред.). Трамп відповів, що так, однак жодних деталей розмови не озвучив.

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Мелані Трамп допустила візит в Україну

Разом із Дональдом Трампом до журналістів вийшла перша леді США Меланія Трамп. На запитання представника ЗМІ про можливий візит до України Меланія коротко відповіла: "Побачимо".

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