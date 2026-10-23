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Трамп допустив запровадження 200% мит проти України та РФ для завершення війни

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, варто застосувати 200% мита до України й Росії, щоб спонукати країни до підписання мирної угоди.

Про це Трамп сказав на передвиборчому мітингу у Флориді 23 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа про мита

За його словами, мита допомогли завершити вісім воєн, п'ять із яких, на його думку, закінчилися завдяки торгівлі й митам.

"Мита допомогли нам покласти край восьми війнам. П'ять із цих восьми, я б сказав, закінчилися саме завдяки торгівлі та митам: ми попередили, що якщо ви продовжите воювати, ми накладемо на вас обох мито у розмірі 200%. І, на диво, вони припинили війну", — сказав Трамп.

Водночас він визнав, що такий підхід до Києва та Москви не спрацює.

"Мабуть, слід негайно застосувати це до України та Росії. Я ніколи про це не думав. Я не розглядав це в такому ракурсі. Але ми не купуємо у них достатньо, щоб це зробити. Тож це все одно не спрацює", — додав він.

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Про закінчення війни в Україні

Трамп також заявив, що сподівається на швидке завершення війни в Україні.

"Я сподіваюся, ми вже близькі до завершення російсько-української катастрофи. Сподіваюся, нам вдасться покласти їй край", — сказав президент США.

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Що передувало?

  • 20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.
  • 21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.
  • Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.
  • 22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.

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Автор: 

мито (531) тарифи (1103) Трамп Дональд (8516) війна в Україні (9495)
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Топ коментарі
+13
Уйобок кончений.
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24.10.2026 00:02 Відповісти
+6
Хоч би кацапам атакамси не почав постачати
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24.10.2026 00:00 Відповісти
+4
Ну що я казав ще рік назад трамподрочерам, що Тромб ще проти України санкції введе щоб забрати всю Україну а не тільки ту що зміг захопити Ху'йло? А тепер представте якби Зельцман підписав з Тромбом і Ху'йлом ''мірну угоду'' буцімто по лінії зіткнення. А Ху'йло заявив що хоче ще Одесу, Харків, Херсон і Запоріжжя інакше він знову розпочне війну. І здогадайтеся, на кого Тромб почне тиснути на чергові капроміси аби знову не розпочалися активні бойові дії.... Слава Богу ми з америкосами майже нічим не торгуємо і цей виродок жовтомордий не може нас шантажувати
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24.10.2026 00:09 Відповісти

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