Трамп допустив запровадження 200% мит проти України та РФ для завершення війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, варто застосувати 200% мита до України й Росії, щоб спонукати країни до підписання мирної угоди.
Про це Трамп сказав на передвиборчому мітингу у Флориді 23 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Трампа про мита
За його словами, мита допомогли завершити вісім воєн, п'ять із яких, на його думку, закінчилися завдяки торгівлі й митам.
"Мита допомогли нам покласти край восьми війнам. П'ять із цих восьми, я б сказав, закінчилися саме завдяки торгівлі та митам: ми попередили, що якщо ви продовжите воювати, ми накладемо на вас обох мито у розмірі 200%. І, на диво, вони припинили війну", — сказав Трамп.
Водночас він визнав, що такий підхід до Києва та Москви не спрацює.
"Мабуть, слід негайно застосувати це до України та Росії. Я ніколи про це не думав. Я не розглядав це в такому ракурсі. Але ми не купуємо у них достатньо, щоб це зробити. Тож це все одно не спрацює", — додав він.
Про закінчення війни в Україні
Трамп також заявив, що сподівається на швидке завершення війни в Україні.
"Я сподіваюся, ми вже близькі до завершення російсько-української катастрофи. Сподіваюся, нам вдасться покласти їй край", — сказав президент США.
Що передувало?
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.
- 21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.
- Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.
- 22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.
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