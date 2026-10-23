Трамп допустив запровадження 200% мит проти України та РФ для завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, варто застосувати 200% мита до України й Росії, щоб спонукати країни до підписання мирної угоди.

Про це Трамп сказав на передвиборчому мітингу у Флориді 23 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа про мита

За його словами, мита допомогли завершити вісім воєн, п'ять із яких, на його думку, закінчилися завдяки торгівлі й митам.

"Мита допомогли нам покласти край восьми війнам. П'ять із цих восьми, я б сказав, закінчилися саме завдяки торгівлі та митам: ми попередили, що якщо ви продовжите воювати, ми накладемо на вас обох мито у розмірі 200%. І, на диво, вони припинили війну", — сказав Трамп.

Водночас він визнав, що такий підхід до Києва та Москви не спрацює.

"Мабуть, слід негайно застосувати це до України та Росії. Я ніколи про це не думав. Я не розглядав це в такому ракурсі. Але ми не купуємо у них достатньо, щоб це зробити. Тож це все одно не спрацює", — додав він.

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Про закінчення війни в Україні

Трамп також заявив, що сподівається на швидке завершення війни в Україні.

"Я сподіваюся, ми вже близькі до завершення російсько-української катастрофи. Сподіваюся, нам вдасться покласти їй край", — сказав президент США.

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Що передувало?

20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.

21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.

Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.

22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.

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