Трамп допустил введение 200-процентных пошлин против Украины и РФ для завершения войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, стоит ввести 200-процентную пошлину в отношении Украины и России, чтобы побудить эти страны подписать мирное соглашение.
Об этом Трамп заявил на предвыборном митинге во Флориде 23 октября, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Трампа о пошлинах
По его словам, пошлины помогли завершить восемь войн, пять из которых, по его мнению, закончились благодаря торговле и пошлинам.
"Пошлины помогли нам положить конец восьми войнам. Пять из этих восьми, я бы сказал, закончились именно благодаря торговле и пошлинам: мы предупредили, что если вы продолжите воевать, мы наложим на вас обоих пошлину в размере 200%. И, как ни удивительно, они прекратили войну", - сказал Трамп.
В то же время он признал, что такой подход к Киеву и Москве не сработает.
"Пожалуй, следует немедленно применить это к Украине и России. Я никогда об этом не думал. Я не рассматривал это в таком ракурсе. Но мы не покупаем у них достаточно, чтобы это сделать. Так что это все равно не сработает", - добавил он.
Об окончании войны в Украине
Трамп также заявил, что надеется на скорейшее завершение войны в Украине.
"Я надеюсь, что мы уже близки к завершению российско-украинской катастрофы. Надеюсь, нам удастся положить ей конец", - сказал президент США.
Что этому предшествовало?
- 20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и сообщил, что тот во время переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.
- 21 октября спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.
- Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.
- 22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.
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