Выборы в США могут изменить политику Трампа в отношении Украины, - Reuters

Накануне ноябрьских выборов в Конгресс США Дональд Трамп усиливает давление на Владимира Зеленского и смягчает риторику в отношении Владимира Путина. На решение американского президента могут повлиять внутренние экономические проблемы и стремление продемонстрировать избирателям дипломатический успех.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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"Чем объяснить такой разворот? Подсказку могут дать промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре", — отмечает издание.

Трамп стремится снизить экономическое давление перед выборами

По оценке Reuters, рост цен на энергоносители и недовольство американцев стоимостью жизни стали важными факторами внутренней политики США. Трамп в последние дни вновь обратил внимание на войну в Украине, заявляя, что ее завершение путем переговоров могло бы ослабить экономическое давление на американцев.

Президент США выразил надежду, что война может быть ближе к завершению, чем когда-либо, и заявил о желании положить конец гибели людей и разрушениям.

В то же время, как отмечает Reuters, даже возможное мирное соглашение вряд ли ощутимо повлияет на цены для американских потребителей до дня голосования.

Издание предполагает, что Трамп может рассчитывать на дипломатическое урегулирование как на способ продемонстрировать избирателям внешнеполитический успех и улучшить собственные политические перспективы.

Вашингтон смягчил санкции в отношении российского топлива

Одним из шагов администрации Трампа стало временное смягчение ограничений в отношении российского дизельного топлива. По данным Reuters, это решение связано с договоренностями, в рамках которых Россия должна увеличить поставки дизельного топлива на мировые рынки.

Москва остается одним из крупных поставщиков нефти, а также не исключает более широкого экономического сотрудничества с США.

Трамп также рассматривает возможность встречи с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в следующем месяце. Согласно информации, приведенной в материале, Зеленский может не принимать участия в этой встрече.

Такие шаги вызвали беспокойство в Киеве и среди части европейских союзников Украины, поскольку свидетельствуют об изменении прежней критической риторики Трампа в отношении российского президента.

Трамп обвиняет Украину в росте цен на топливо

В последние недели американский президент критиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждая, что они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо.

В то же время рыночные аналитики, на которых ссылается Reuters, связывают значительную часть подорожания с перебоями в поставках энергоносителей через Ормузский пролив. Эти перебои являются следствием войны США против Ирана.

Трамп также заявлял, что Украине нужен новый лидер, и утверждал, что Россия ведет себя с Украиной "нормально".

Представитель американского президента Стив Уиткофф дополнительно вызвал критику, назвав Путина "гуманистом" после освобождения американского учителя-пенсионера, который находился под стражей в России с 2022 года.

Американцы недовольны стоимостью жизни

По данным опроса Reuters/Ipsos, около 78% американцев считают, что политика Трампа, по крайней мере частично, ответственна за рост цен. Стоимость жизни остается одной из главных проблем для избирателей обеих основных партий США.

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В то же время, как напоминает Reuters, перекладывание ответственности за инфляцию на внешние обстоятельства не является новым явлением в американской политике. В 2022 году, накануне промежуточных выборов в Конгресс, президент-демократ Джо Байден связывал рост цен на бензин с российским вторжением в Украину.

Украина обеспокоена изменениями в американской политике

На фоне изменения риторики Вашингтона Киев столкнулся и с проблемами в использовании американских технологий. В частности, перебои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX, которую Украина применяет для военной связи и операций с беспилотниками, ограничили возможности украинских сил.

Reuters также отмечает, что Зеленский оказался под все более сильным давлением со стороны Трампа, который настаивает на мирном соглашении с Россией.

Во время встречи с американскими законодателями, посетившими Украину, Зеленский заявил, что последние решения Вашингтона трудно объяснить.

По оценке Reuters, сочетание предвыборных расчетов, экономических проблем в США и стремления Трампа договориться с Путиным создает дополнительную неопределенность для Украины в преддверии зимы и дальнейших переговоров о завершении войны.

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