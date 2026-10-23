Вибори у США можуть змінити політику Трампа щодо України, - Reuters

Напередодні листопадових виборів до Конгресу США Дональд Трамп посилює тиск на Володимира Зеленського та пом’якшує риторику щодо Володимира Путіна. На рішення американського президента можуть впливати внутрішні економічні проблеми та прагнення продемонструвати виборцям дипломатичний успіх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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"Чим пояснити такий розворот? Підказку можуть дати проміжні вибори, що відбудуться в листопаді", — зазначає видання.

Трамп прагне знизити економічний тиск перед виборами

За оцінкою Reuters, зростання цін на енергоносії та невдоволення американців вартістю життя стали важливими чинниками внутрішньої політики США. Трамп останніми днями знову звернув увагу на війну в Україні, заявляючи, що її завершення шляхом переговорів могло б послабити економічний тиск на американців.

Президент США висловив сподівання, що війна може бути ближчою до завершення, ніж будь-коли, і заявив про бажання припинити загибель людей та руйнування.

Водночас, як зауважує Reuters, навіть можлива мирна угода навряд чи відчутно вплине на ціни для американських споживачів до дня голосування.

Видання припускає, що Трамп може розраховувати на дипломатичне врегулювання як на спосіб продемонструвати виборцям зовнішньополітичний успіх і покращити власні політичні перспективи.

Вашингтон пом’якшив санкції проти російського пального

Одним із кроків адміністрації Трампа стало тимчасове пом’якшення обмежень щодо російського дизельного пального. За даними Reuters, це рішення пов’язане з домовленостями, у межах яких Росія має збільшити постачання дизелю на світові ринки.

Москва залишається одним із великих постачальників нафти, а також не виключає ширшої економічної співпраці зі США.

Трамп також розглядає можливість зустрічі з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном наступного місяця. За інформацією, наведеною у матеріалі, Зеленський може не брати участі в цій зустрічі.

Такі кроки викликали занепокоєння в Києві та серед частини європейських союзників України, оскільки свідчать про зміну попередньої критичної риторики Трампа щодо російського президента.

Трамп звинувачує Україну в зростанні цін на пальне

Останніми тижнями американський президент критикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони сприяють зростанню світових цін на дизельне пальне.

Водночас аналітики ринку, на яких посилається Reuters, пов’язують значну частину подорожчання з перебоями в постачанні енергоносіїв через Ормузьку протоку. Ці перебої є наслідком війни США проти Ірану.

Трамп також заявляв, що Україні потрібен новий лідер, і стверджував, що Росія поводиться з Україною "нормально".

Посланець американського президента Стів Віткофф додатково викликав критику, назвавши Путіна "гуманістом" після звільнення американського вчителя-пенсіонера, який перебував під вартою в Росії з 2022 року.

Американці незадоволені вартістю життя

За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 78% американців вважають, що політика Трампа принаймні частково відповідальна за зростання цін. Вартість життя залишається однією з головних проблем для виборців обох основних партій США.

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Водночас, як нагадує Reuters, перекладання відповідальності за інфляцію на зовнішні обставини не є новим явищем в американській політиці. У 2022 році, напередодні проміжних виборів до Конгресу, президент-демократ Джо Байден пов’язував зростання цін на бензин із російським вторгненням в Україну.

Україна стурбована змінами в американській політиці

На тлі зміни риторики Вашингтона Київ зіткнувся і з проблемами у використанні американських технологій. Зокрема, перебої в роботі супутникової системи Starshield компанії SpaceX, яку Україна застосовує для військового зв’язку та операцій із безпілотниками, обмежили можливості українських сил.

Reuters також зазначає, що Зеленський опинився під дедалі сильнішим тиском з боку Трампа, який наполягає на мирній угоді з Росією.

Під час зустрічі з американськими законодавцями, які відвідали Україну, Зеленський заявив, що останні рішення Вашингтона важко пояснити.

За оцінкою Reuters, поєднання передвиборчих розрахунків, економічних проблем у США та прагнення Трампа домовитися з Путіним створює додаткову невизначеність для України напередодні зими та подальших переговорів про завершення війни.

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