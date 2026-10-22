Перемога демократів у США навряд чи змінить політику Трампа щодо України, - Politico

Перемога демократів на проміжних виборах у США навряд чи змінить політику президента Дональда Трампа щодо України. Навіть якщо демократи отримають більшість в одній або обох палатах Конгресу, американський лідер збереже значні повноваження у зовнішній політиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.

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Перемога демократів не зупинить Трампа

За оцінками нинішніх і колишніх американських та іноземних посадовців, результати проміжних виборів у листопаді навряд чи суттєво обмежать дії Трампа за кордоном, зокрема щодо України.

Нові повноваження Конгресу почнуть діяти лише на початку наступного року. До того часу президент матиме ще кілька місяців для ухвалення рішень щодо України.

Трамп також зберігає право вето та може ігнорувати вимоги Конгресу. Крім того, президент США має більше можливостей діяти самостійно в міжнародній політиці, ніж у внутрішніх справах.

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі прогнозує, що після можливої поразки його партії Трамп може діяти ще жорсткіше.

"Він буде ще злішим", — заявив Мерфі.

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Європі радять готуватися до жорсткішої політики США

На думку сенатора, іншим країнам не варто сподіватися, що Республіканська партія відмовиться від політичного курсу Трампа, зокрема від його ставлення до союзників, після завершення його президентства.

Мерфі вважає, що Україна, Європейський Союз та інші країни можуть зіткнутися з діями політично ослабленого Трампа, який намагатиметься ще активніше просувати власні цілі.

Він закликав уряди вже зараз готуватися до різних сценаріїв, навіть тих, які нині здаються малоймовірними.

Раніше Трамп заявив, що Зеленський має захотіти завершити війну, інакше – наслідки будуть "дуже поганими".

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