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Новости Выборы в США
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Победа демократов в США вряд ли изменит политику Трампа в отношении Украины, — Politico

Дональд Трамп высоко оценил результаты операции в Иране

Победа демократов на промежуточных выборах в США вряд ли изменит политику президента Дональда Трампа в отношении Украины. Даже если демократы получат большинство в одной или обеих палатах Конгресса, американский лидер сохранит значительные полномочия в области внешней политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

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Победа демократов не остановит Трампа

По оценкам нынешних и бывших американских и иностранных чиновников, результаты промежуточных выборов в ноябре вряд ли существенно ограничат действия Трампа за рубежом, в частности в отношении Украины.

Новые полномочия Конгресса вступят в силу только в начале следующего года. До этого времени у президента будет еще несколько месяцев для принятия решений по Украине.

Трамп также сохраняет право вето и может игнорировать требования Конгресса. Кроме того, у президента США больше возможностей действовать самостоятельно в международной политике, чем во внутренних делах.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи прогнозирует, что после возможного поражения его партии Трамп может действовать еще жестче.

"Он станет еще злее", — заявил Мерфи.

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Европе советуют готовиться к более жесткой политике США

По мнению сенатора, другим странам не стоит надеяться, что Республиканская партия откажется от политического курса Трампа, в частности от его отношения к союзникам, после завершения его президентства.

Мерфи считает, что Украина, Европейский Союз и другие страны могут столкнуться с действиями политически ослабленного Трампа, который будет пытаться еще активнее продвигать свои собственные цели.

Он призвал правительства уже сейчас готовиться к различным сценариям, даже к тем, которые сейчас кажутся маловероятными.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен захотеть завершить войну, иначе последствия будут "очень плохими".  

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Автор: 

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Топ комментарии
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Якось, можливо, й "не зупинить" у розумінні більшості. Але нижня палата Конгресу не дасть ні копйки на забаганки донні. І примусить його витрачати гроші в бік України. А верхня палата не затвердить його усілякі "підписи" та "вказівки" у бік хутіна. А більшість у обох палатах донні, вважай, вже втратив. Включно зі своїми прихильниками-республіканцями.
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22.10.2026 23:17 Ответить
+4
Оно просто е@анутое на всю голову. Давайте вначале дождемся конца выборов и чтобы оно их признало.
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22.10.2026 23:14 Ответить
+4
Але перемога демократів ускладнить Трампу можливість шкодити Україні. А нам і цього досить.
А ще можна бути впевненим що у Трампа значно побільшає внутрішньо політичних проблем і йому стане не до нас.
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22.10.2026 23:21 Ответить

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