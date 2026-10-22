Победа демократов в США вряд ли изменит политику Трампа в отношении Украины, — Politico

Победа демократов на промежуточных выборах в США вряд ли изменит политику президента Дональда Трампа в отношении Украины. Даже если демократы получат большинство в одной или обеих палатах Конгресса, американский лидер сохранит значительные полномочия в области внешней политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

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Победа демократов не остановит Трампа

По оценкам нынешних и бывших американских и иностранных чиновников, результаты промежуточных выборов в ноябре вряд ли существенно ограничат действия Трампа за рубежом, в частности в отношении Украины.

Новые полномочия Конгресса вступят в силу только в начале следующего года. До этого времени у президента будет еще несколько месяцев для принятия решений по Украине.

Трамп также сохраняет право вето и может игнорировать требования Конгресса. Кроме того, у президента США больше возможностей действовать самостоятельно в международной политике, чем во внутренних делах.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи прогнозирует, что после возможного поражения его партии Трамп может действовать еще жестче.

"Он станет еще злее", — заявил Мерфи.

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Европе советуют готовиться к более жесткой политике США

По мнению сенатора, другим странам не стоит надеяться, что Республиканская партия откажется от политического курса Трампа, в частности от его отношения к союзникам, после завершения его президентства.

Мерфи считает, что Украина, Европейский Союз и другие страны могут столкнуться с действиями политически ослабленного Трампа, который будет пытаться еще активнее продвигать свои собственные цели.

Он призвал правительства уже сейчас готовиться к различным сценариям, даже к тем, которые сейчас кажутся маловероятными.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен захотеть завершить войну, иначе последствия будут "очень плохими".

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