54% американців вважають, що Трамп заслуговує на імпічмент, - Politico
Понад 50% громадян США вважають, що Трамп вчинив правопорушення, які є підставою для імпічменту, а понад дві третини очікують, що демократи спробують його оголосити, якщо отримають більшість у Палаті представників.
Про це свідчать дані опитування Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Загалом 54% американців - зокрема 81% виборців, які планують підтримати демократів на проміжних виборах, і чверть виборців-республіканців - вважають, що Трамп вчинив дії, які є підставою для імпічменту", - пише видання.
Понад 41% респондентів заявили, що Трамп використовував президентську посаду для власної фінансової вигоди або збагачення своєї родини. Третина опитаних вважає, що демократи мають насамперед розслідувати, як він збагатився, ще третина - що вони повинні зосередитися на розслідуванні жорстких заходів його адміністрації щодо імміграції.
Водночас більшість прихильників і республіканців, і демократів, зазначили, що перші два імпічменти Трампа ніяк не вплинули на президента чи його політичний курс
Більше американців вважають, що новий імпічмент зробить Трампа популярнішим (24%), ніж менш популярним (18%).
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