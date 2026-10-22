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Новини Відносини Трампа та Путіна Дизельна угода
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"Трамп кинув Україну та став на бік Росії", - Білл Клінтон

Трамп кинув Україну та став на бік Росії, - Клінтон

42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп кинув Україну та перейшов на бік Володимира Путіна.

Про це Білл Клінтон сказав під час свого виступу на передвиборчому мітингу у Флориді, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Клінтон наголосив, що йому набридло, як США ставляться до союзників, витираючи об них ноги.

"І ось лише минулого тижня президент Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої президентської кампанії: кинув Україну напризволяще й знову став на бік Путіна", - заявив він.

Також читайте: Трамп більше відданий Путіну, ніж свободі, демократії та США, - Гілларі Клінтон

Автор: 

Клінтон Білл (19) путін володимир (13779) росія (48345) Україна (3570) Трамп Дональд (8502) війна в Україні (9481)
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Топ коментарі
+15
а хто ж прийняв рішення позбавити Україну яз та віддати його **********? не пам'ятаєте часом?
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22.10.2026 11:32 Відповісти
+6
Ох ***** копать, нафталіновий американцський Ющ виліз з вулика
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22.10.2026 11:38 Відповісти
+6
рудий покидьок кинув абсолютно всіх союзників США і тільки побудував міцні стосунки з диктаторами.
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22.10.2026 11:39 Відповісти

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