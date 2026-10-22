"Трамп кинув Україну та став на бік Росії", - Білл Клінтон

42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп кинув Україну та перейшов на бік Володимира Путіна.

Про це Білл Клінтон сказав під час свого виступу на передвиборчому мітингу у Флориді, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Клінтон наголосив, що йому набридло, як США ставляться до союзників, витираючи об них ноги.

"І ось лише минулого тижня президент Трамп нарешті зробив те, чим погрожував ще під час своєї першої президентської кампанії: кинув Україну напризволяще й знову став на бік Путіна", - заявив він.

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