Трамп більше відданий Путіну, ніж свободі, демократії та США, - Гілларі Клінтон

Політика президента США Дональда Трампа підтверджує його відданість російському диктатору Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, це Клінтон сказала в подкасті журналістки Кари Свішер On with Kara Swisher у випуску High Stakes with HRC: The Accountability Episode.

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"Ми в реальному часі бачимо все, про що я попереджала, і все, що підтверджували докази, а саме: Трамп більше відданий Путіну, ніж свободі, демократії і, відверто кажучи, національній безпеці Америки", - заявила Клінтон, яка обіймала посаду державної секретарки США у 2009–2013 роках.

Вона також різко розкритикувала прагнення Трампа до концентрації влади та поведінку Республіканської партії.

"Це справді неймовірно, що в нас є президент, який хоче бути авторитарним диктатором з усією тією необмеженою владою, яку це передбачає", - сказала колишня держсекретарка.

Клінтон закликала до трансформації Республіканської партії

Окремо Клінтон заявила, що Республіканська партія, на її думку, втратила політичну самостійність і стала відданою особисто Трампу.

"Республіканська партія більше не є політичною партією. Це культ, відданий Трампу і владі Трампа", - наголосила вона.

На думку Клінтон, партія потребує глибоких змін, а її представники мають повернутися до принципів політичної відповідальності.

"Якщо ми хочемо мати здорову систему влади, яка справді доводить справи до кінця й дає результат людям, тоді Республіканська партія має очиститися від усіх, хто втратив і совість, і принциповість за останні 10 років, - а це більшість із них", - заявила вона.

Клінтон також висловила переконання, що нинішній курс Вашингтона викликає питання щодо пріоритетів американської зовнішньої політики та ставлення адміністрації Трампа до Росії.

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