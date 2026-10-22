Трамп більше відданий Путіну, ніж свободі, демократії та США, - Гілларі Клінтон
Політика президента США Дональда Трампа підтверджує його відданість російському диктатору Володимиру Путіну.
Як інформує Цензор.НЕТ, це Клінтон сказала в подкасті журналістки Кари Свішер On with Kara Swisher у випуску High Stakes with HRC: The Accountability Episode.
"Ми в реальному часі бачимо все, про що я попереджала, і все, що підтверджували докази, а саме: Трамп більше відданий Путіну, ніж свободі, демократії і, відверто кажучи, національній безпеці Америки", - заявила Клінтон, яка обіймала посаду державної секретарки США у 2009–2013 роках.
Вона також різко розкритикувала прагнення Трампа до концентрації влади та поведінку Республіканської партії.
"Це справді неймовірно, що в нас є президент, який хоче бути авторитарним диктатором з усією тією необмеженою владою, яку це передбачає", - сказала колишня держсекретарка.
Клінтон закликала до трансформації Республіканської партії
Окремо Клінтон заявила, що Республіканська партія, на її думку, втратила політичну самостійність і стала відданою особисто Трампу.
"Республіканська партія більше не є політичною партією. Це культ, відданий Трампу і владі Трампа", - наголосила вона.
На думку Клінтон, партія потребує глибоких змін, а її представники мають повернутися до принципів політичної відповідальності.
"Якщо ми хочемо мати здорову систему влади, яка справді доводить справи до кінця й дає результат людям, тоді Республіканська партія має очиститися від усіх, хто втратив і совість, і принциповість за останні 10 років, - а це більшість із них", - заявила вона.
Клінтон також висловила переконання, що нинішній курс Вашингтона викликає питання щодо пріоритетів американської зовнішньої політики та ставлення адміністрації Трампа до Росії.
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Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.
Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.
Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.