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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп больше предан Путину, чем свободе, демократии и США, - Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон обвинила Трампа в симпатиях к Путину

Политика президента США Дональда Трампа подтверждает его лояльность российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Клинтон сказала в подкасте журналистки Кары Свишер "On with Kara Swisher" в выпуске "High Stakes with HRC: The Accountability Episode".

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"Мы в режиме реального времени видим все, о чем я предупреждала, и все, что подтверждали доказательства, а именно: Трамп более предан Путину, чем свободе, демократии и, откровенно говоря, национальной безопасности Америки", — заявила Клинтон, занимавшая пост госсекретаря США в 2009-2013 годах.

Она также резко раскритиковала стремление Трампа к концентрации власти и поведение Республиканской партии.

"Это действительно невероятно, что у нас есть президент, который хочет быть авторитарным диктатором со всей той неограниченной властью, которую это предполагает", — сказала бывшая госсекретарь.

Клинтон призвала к трансформации Республиканской партии

Отдельно Клинтон заявила, что Республиканская партия, по ее мнению, утратила политическую самостоятельность и стала преданной лично Трампу.

"Республиканская партия больше не является политической партией. Это культ, преданный Трампу и власти Трампа", — подчеркнула она.

По мнению Клинтон, партия нуждается в глубоких изменениях, а ее представители должны вернуться к принципам политической ответственности.

"Если мы хотим иметь здоровую систему власти, которая действительно доводит дела до конца и дает результат людям, тогда Республиканская партия должна очиститься от всех, кто за последние 10 лет утратил и совесть, и принципиальность, — а это большинство из них", — заявила она.

Клинтон также выразила убеждение, что нынешний курс Вашингтона вызывает вопросы относительно приоритетов американской внешней политики и отношения администрации Трампа к России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Путина может быть компромат на Трампа, - Хиллари Клинтон

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Топ комментарии
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ДОВБООБ Клинтон не тількі їй нагадав , а ще і Україні

Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.

Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.
Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
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22.10.2026 08:07 Ответить
+8
Згідно з нещодавнім опитуванням AP-NORC, більшість американців вважає, що Трамп сфокусований на власному збагаченні та ставить особисті статки вище за інтереси громадян США.
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22.10.2026 08:31 Ответить
+8
У Трампа є виправдання - він агент фсб.
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22.10.2026 08:33 Ответить

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