Трамп больше предан Путину, чем свободе, демократии и США, - Хиллари Клинтон

Политика президента США Дональда Трампа подтверждает его лояльность российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Клинтон сказала в подкасте журналистки Кары Свишер "On with Kara Swisher" в выпуске "High Stakes with HRC: The Accountability Episode".

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"Мы в режиме реального времени видим все, о чем я предупреждала, и все, что подтверждали доказательства, а именно: Трамп более предан Путину, чем свободе, демократии и, откровенно говоря, национальной безопасности Америки", — заявила Клинтон, занимавшая пост госсекретаря США в 2009-2013 годах.

Она также резко раскритиковала стремление Трампа к концентрации власти и поведение Республиканской партии.

"Это действительно невероятно, что у нас есть президент, который хочет быть авторитарным диктатором со всей той неограниченной властью, которую это предполагает", — сказала бывшая госсекретарь.

Клинтон призвала к трансформации Республиканской партии

Отдельно Клинтон заявила, что Республиканская партия, по ее мнению, утратила политическую самостоятельность и стала преданной лично Трампу.

"Республиканская партия больше не является политической партией. Это культ, преданный Трампу и власти Трампа", — подчеркнула она.

По мнению Клинтон, партия нуждается в глубоких изменениях, а ее представители должны вернуться к принципам политической ответственности.

"Если мы хотим иметь здоровую систему власти, которая действительно доводит дела до конца и дает результат людям, тогда Республиканская партия должна очиститься от всех, кто за последние 10 лет утратил и совесть, и принципиальность, — а это большинство из них", — заявила она.

Клинтон также выразила убеждение, что нынешний курс Вашингтона вызывает вопросы относительно приоритетов американской внешней политики и отношения администрации Трампа к России.

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