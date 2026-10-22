"Трамп бросил Украину и встал на сторону России", - Билл Клинтон
42-й президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп бросил Украину и перешел на сторону Владимира Путина.
Об этом Билл Клинтон сказал во время своего выступления на предвыборном митинге во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ.
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Клинтон подчеркнул, что ему надоело, как США относятся к союзникам, вытирая о них ноги.
"И вот только на прошлой неделе президент Трамп наконец-то сделал то, чем угрожал еще во время своей первой президентской кампании: бросил Украину на произвол судьбы и снова встал на сторону Путина", — заявил он.
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