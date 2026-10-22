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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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"Трамп бросил Украину и встал на сторону России", - Билл Клинтон

Трамп бросил Украину и встал на сторону России, — Клинтон

42-й президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп бросил Украину и перешел на сторону Владимира Путина.

Об этом Билл Клинтон сказал во время своего выступления на предвыборном митинге во Флориде, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Клинтон подчеркнул, что ему надоело, как США относятся к союзникам, вытирая о них ноги.

"И вот только на прошлой неделе президент Трамп наконец-то сделал то, чем угрожал еще во время своей первой президентской кампании: бросил Украину на произвол судьбы и снова встал на сторону Путина", — заявил он.

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Автор: 

Клинтон Билл (135) путин владимир (22047) россия (90057) Украина (41989) Трамп Дональд (8462) война в Украине (9432)
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Топ комментарии
+18
а хто ж прийняв рішення позбавити Україну яз та віддати його **********? не пам'ятаєте часом?
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22.10.2026 11:32 Ответить
+7
рудий покидьок кинув абсолютно всіх союзників США і тільки побудував міцні стосунки з диктаторами.
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22.10.2026 11:39 Ответить
+6
З трампоном все зрозуміло, він покидьок та сидить у ***** на гачку. А ти не кинув Україну коли підписував будапештський меморандум знаючи що це просто фількина грамота?
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22.10.2026 11:33 Ответить

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