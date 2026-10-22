54% американцев считают, что Трамп заслуживает импичмента, - Politico
Более 50 % граждан США считают, что Трамп совершил правонарушения, являющиеся основанием для импичмента, а более двух третей ожидают, что демократы попытаются объявить ему импичмент, если получат большинство в Палате представителей.
Об этом свидетельствуют данные опроса Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
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"В целом 54% американцев — в частности, 81% избирателей, планирующих поддержать демократов на промежуточных выборах, и четверть избирателей-республиканцев — считают, что Трамп совершил действия, являющиеся основанием для импичмента", — пишет издание.
Более 41% респондентов заявили, что Трамп использовал президентский пост для собственной финансовой выгоды или обогащения своей семьи. Треть опрошенных считает, что демократы должны в первую очередь расследовать, как он обогатился, еще треть — что они должны сосредоточиться на расследовании жестких мер его администрации в отношении иммиграции.
В то же время большинство сторонников как республиканцев, так и демократов отметили, что первые два импичмента Трампа никак не повлияли на президента или его политический курс
Больше американцев считают, что новый импичмент сделает Трампа более популярным (24%), чем менее популярным (18%).
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