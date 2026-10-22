Путин: Оккупированные территории Украины "исторически российские", а русские и украинцы – "один народ"
Российский диктатор Путин заявил, что разговоры о территориальных потерях Украины, мол, "неуместны", однако Москва готова возобновить трехсторонние переговоры, но только ради "окончательного мирного соглашения".
Об этом он сказал в интервью русским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
О территориях Украины
По словам Путина, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ради мира он готов смириться с потерей части территории, является неуместным.
"У меня, во-первых, отношение к этому вопросу таково, что это не их территория, это территория, исторически принадлежащая России", — сказал лидер Кремля.
Путин также утверждает, что"люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, во-первых, за государственную независимость, а во-вторых — за воссоединение с Российской Федерацией".
"Поэтому говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно", — добавил он.
- Украина и большинство стран мира не признают результаты "референдумов", проведенных Россией на оккупированных территориях.
Тезис об "одном народе"
Лидер Кремля заявил, что Россия "и сейчас" готова договариваться и искать решения,"в том смысле, что это очень близкий нам народ".
"Ну что там говорить, последние генетические исследования показывают, что это на самом деле один народ — русские и украинцы. Ну ладно, кто-то хочет мыслить иначе, думать иначе. Хорошо, мы согласны. Так сложилась история России, таковы реалии сегодняшнего дня. Но обо всем можно договориться", — сказал Путин.
О переговорах с Украиной и США
По его словам, РФ готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине для достижения "окончательного мирного соглашения", а не для приостановки боевых действий.
Целью новых переговоров, по словам Путина, должно стать достижение договоренностей о безопасности России и Украины в будущем, и в этом контексте, по его мнению, нужно говорить и об архитектуре европейской безопасности.
Путин добавил, что "Россия посмотрит, как будет развиваться ситуация с урегулированием в ближайшие дни".
Российский диктатор также утверждает, что РФ якобы с самого начала выступала за мирное урегулирование конфликта.
"В 2014 году об этом уже говорили: давайте мы вам поможем договориться с Юго-Востоком тогдашней Украины. Нет, орудия, самолеты против мирного населения, войну практически развязали. Затем Минские соглашения. Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с государственным переворотом. Нет, отказались от этого", — заявил он.
"Затем перед началом наших действий по защите людей на Донбассе мы же тоже им сказали: ну давайте без каких-либо эксцессов, договоримся. Нет, будем воевать. Ну, пожалуйста. Киев сам выбрал войну... РФ предлагала Украине помочь договориться с Донбассом, но Киев выбрал орудия", — добавил Путин.
- Эти утверждения повторяют российские пропагандистские нарративы. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, а аннексию Крыма и поддержку вооруженных формирований на Донбассе начала в 2014 году.
О дезертирах
Путин также заявил, что украинское руководство относится к своим гражданам "как к расходному материалу".
По его словам, в Украине "официально" полмиллиона дезертиров, а реальная цифра, мол, больше, а мужчин якобы "собирают на улицах, как бездомных собак, и загоняют на фронт силой". Никаких доказательств он не привел.
"Российское руководство не хочет воевать с Украиной, но если нынешнее украинское руководство хочет — это их дело", — сказал он.
"Россию невозможно победить"
По словам российского диктатора, "для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально".
Он добавил, что те, кто стремится к такому поражению, "осознают реалии современной жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией".
Путин также заявил, что РФ "решит свои задачи, все цели "СВО" (так российская пропаганда называет российско-украинскую войну. – Ред.) будут достигнуты".
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