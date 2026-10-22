Путин: Оккупированные территории Украины "исторически российские", а русские и украинцы – "один народ"

Российский диктатор Путин заявил, что разговоры о территориальных потерях Украины, мол, "неуместны", однако Москва готова возобновить трехсторонние переговоры, но только ради "окончательного мирного соглашения".

Об этом он сказал в интервью русским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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О территориях Украины

По словам Путина, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ради мира он готов смириться с потерей части территории, является неуместным.

"У меня, во-первых, отношение к этому вопросу таково, что это не их территория, это территория, исторически принадлежащая России", — сказал лидер Кремля.

Путин также утверждает, что"люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, во-первых, за государственную независимость, а во-вторых — за воссоединение с Российской Федерацией".

"Поэтому говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно", — добавил он.

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Украина и большинство стран мира не признают результаты "референдумов", проведенных Россией на оккупированных территориях.

Тезис об "одном народе"

Лидер Кремля заявил, что Россия "и сейчас" готова договариваться и искать решения,"в том смысле, что это очень близкий нам народ".

"Ну что там говорить, последние генетические исследования показывают, что это на самом деле один народ — русские и украинцы. Ну ладно, кто-то хочет мыслить иначе, думать иначе. Хорошо, мы согласны. Так сложилась история России, таковы реалии сегодняшнего дня. Но обо всем можно договориться", — сказал Путин.

О переговорах с Украиной и США

По его словам, РФ готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине для достижения "окончательного мирного соглашения", а не для приостановки боевых действий.

Целью новых переговоров, по словам Путина, должно стать достижение договоренностей о безопасности России и Украины в будущем, и в этом контексте, по его мнению, нужно говорить и об архитектуре европейской безопасности.

Путин добавил, что "Россия посмотрит, как будет развиваться ситуация с урегулированием в ближайшие дни".

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Российский диктатор также утверждает, что РФ якобы с самого начала выступала за мирное урегулирование конфликта.

"В 2014 году об этом уже говорили: давайте мы вам поможем договориться с Юго-Востоком тогдашней Украины. Нет, орудия, самолеты против мирного населения, войну практически развязали. Затем Минские соглашения. Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с государственным переворотом. Нет, отказались от этого", — заявил он.

"Затем перед началом наших действий по защите людей на Донбассе мы же тоже им сказали: ну давайте без каких-либо эксцессов, договоримся. Нет, будем воевать. Ну, пожалуйста. Киев сам выбрал войну... РФ предлагала Украине помочь договориться с Донбассом, но Киев выбрал орудия", — добавил Путин.

Эти утверждения повторяют российские пропагандистские нарративы. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, а аннексию Крыма и поддержку вооруженных формирований на Донбассе начала в 2014 году.

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О дезертирах

Путин также заявил, что украинское руководство относится к своим гражданам "как к расходному материалу".

По его словам, в Украине "официально" полмиллиона дезертиров, а реальная цифра, мол, больше, а мужчин якобы "собирают на улицах, как бездомных собак, и загоняют на фронт силой". Никаких доказательств он не привел.

"Российское руководство не хочет воевать с Украиной, но если нынешнее украинское руководство хочет — это их дело", — сказал он.

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"Россию невозможно победить"

По словам российского диктатора, "для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально".

Он добавил, что те, кто стремится к такому поражению, "осознают реалии современной жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией".

Путин также заявил, что РФ "решит свои задачи, все цели "СВО" (так российская пропаганда называет российско-украинскую войну. – Ред.) будут достигнуты".

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