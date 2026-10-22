В администрации Путина назвали возможное место следующих переговоров между Россией, США и Украиной

Переговоры между Россией, США и Украиной о прекращении войны могут состояться в Абу-Даби в ноябре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание Prime.

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Абу-Даби остается возможным местом встречи

"Пока речь идет об Абу-Даби", — отметил представитель Кремля.

В то же время Песков не стал раскрывать подробности подготовки документов и предложений к новому раунду переговоров. Его планируют провести в ноябре.

"Вы забегаете вперед, не стоит этого делать", — добавил он.

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Кремль говорит о переговорах в ноябре

Ранее российский диктатор Путин сообщил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине в первой половине ноября.

Помощник Путина Юрий Ушаков также подтвердил, что новый раунд переговоров может состояться в ноябре в Абу-Даби.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты и Россия приближаются к урегулированию войны в Украине. По его словам, сейчас стороны ближе к этому, чем когда-либо ранее.