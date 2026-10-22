У Путіна назвали можливе місце наступних переговорів Росії, США та України
Переговори Росії, США та України щодо завершення війни можуть відбутися в Абу-Дабі в листопаді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське видання Prime.
Абу-Дабі залишається можливим місцем зустрічі
"Поки йдеться про Абу-Дабі", — зазначив представник Кремля.
Водночас Пєсков не став розкривати подробиці підготовки документів і пропозицій до нового раунду переговорів. Його планують провести в листопаді.
"Ви забігаєте вперед, не треба цього робити", — додав він.
Кремль говорить про переговори в листопаді
Раніше російський диктатор Путін повідомив спецпосланнику США Стіву Віткоффу про готовність відновити тристоронні переговори щодо України в першій половині листопада.
Помічник Путіна Юрій Ушаков також підтверджував, що новий раунд обговорень може відбутися в листопаді в Абу-Дабі.
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати та Росія наближаються до врегулювання війни в Україні. За його словами, зараз сторони ближчі до цього, ніж будь-коли раніше.
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