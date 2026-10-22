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Переговори США, РФ і Китаю без України загрожують поділом зон впливу, - Науседа

Науседа застеріг від переговорів про завершення війни без України та Європи

Президент Литви Гітанас Науседа застеріг від проведення переговорів про завершення російсько-української війни без участі України. На його думку, запропонований Кремлем формат за участю США, Росії та Китаю може призвести до повторення сценарію поділу зон впливу після Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на литовського мовника LRT.

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"У переговорах обов’язково має брати участь сама Україна, тому формати, які пропонує сама Росія, наприклад, формат за участю Китаю, США та Росії, викликають підозри, що може повторитися сценарій Другої світової війни і може відбутися поділ на зони впливу", – заявив Науседа.

За його словами, така перспектива викликає серйозне занепокоєння в регіоні.

Литовський президент також поставив під сумнів можливість Китаю виступати неупередженим посередником, доки Пекін продовжує підтримувати Росію у війні проти України.

Науседа наголосив, що до мирних переговорів необхідно залучити й представника Європейського Союзу, оскільки завершення війни безпосередньо вплине на безпеку, економічну та соціальну ситуацію на всьому континенті.

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На його думку, представляти ЄС міг би президент Європейської ради Антоніу Кошта, який уже має мандат від усіх 27 держав-членів.

"Наразі такий офіційний мандат надано Антоніу Кошті. Тому, мабуть, немає потреби в якомусь додатковому мандаті", – пояснив Науседа.

Водночас президент Литви прогнозує, що Росія чинитиме опір участі європейських представників у переговорах. Тому, за його словами, Європі доведеться докласти додаткових дипломатичних зусиль, щоб забезпечити своє представництво.

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Автор: 

Китай (3318) США (22979) Науседа Гітанас (429) переговори з Росією (1706) війна в Україні (9481)
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Топ коментарі
+8
це означає що європу не позвали на поділ світу
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22.10.2026 14:19 Відповісти
+3
До цих дурників почало щось доходити.
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22.10.2026 14:30 Відповісти
+3
Чого вже скиглити, Голоборотька вибирали самі і вірили, що заживемо, як у кіно... Ось і живемо, як у фільмі жахів....
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22.10.2026 14:46 Відповісти

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