Переговоры США, РФ и Китая без Украины грозят разделением зон влияния, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег от проведения переговоров о завершении российско-украинской войны без участия Украины. По его мнению, предложенный Кремлем формат с участием США, России и Китая может привести к повторению сценария раздела зон влияния после Второй мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.
"В переговорах обязательно должна участвовать сама Украина, поэтому форматы, которые предлагает сама Россия, например, формат с участием Китая, США и России, вызывают подозрения, что может повториться сценарий Второй мировой войны и может произойти разделение на зоны влияния", — заявил Науседа.
По его словам, такая перспектива вызывает серьезное беспокойство в регионе.
Литовский президент также поставил под сомнение возможность Китая выступать беспристрастным посредником, пока Пекин продолжает поддерживать Россию в войне против Украины.
Науседа подчеркнул, что к мирным переговорам необходимо привлечь и представителя Европейского Союза, поскольку завершение войны напрямую повлияет на безопасность, экономическую и социальную ситуацию на всем континенте.
По его мнению, представлять ЕС мог бы президент Европейского совета Антониу Кошта, который уже имеет мандат от всех 27 государств-членов.
"В настоящее время такой официальный мандат предоставлен Антониу Кошти. Поэтому, по-видимому, нет необходимости в каком-либо дополнительном мандате", — пояснил Науседа.
В то же время президент Литвы прогнозирует, что Россия будет сопротивляться участию европейских представителей в переговорах. Поэтому, по его словам, Европе придется приложить дополнительные дипломатические усилия, чтобы обеспечить свое представительство.
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