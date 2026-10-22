Переговоры США, РФ и Китая без Украины грозят разделением зон влияния, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег от проведения переговоров о завершении российско-украинской войны без участия Украины. По его мнению, предложенный Кремлем формат с участием США, России и Китая может привести к повторению сценария раздела зон влияния после Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

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"В переговорах обязательно должна участвовать сама Украина, поэтому форматы, которые предлагает сама Россия, например, формат с участием Китая, США и России, вызывают подозрения, что может повториться сценарий Второй мировой войны и может произойти разделение на зоны влияния", — заявил Науседа.

По его словам, такая перспектива вызывает серьезное беспокойство в регионе.

Литовский президент также поставил под сомнение возможность Китая выступать беспристрастным посредником, пока Пекин продолжает поддерживать Россию в войне против Украины.

Науседа подчеркнул, что к мирным переговорам необходимо привлечь и представителя Европейского Союза, поскольку завершение войны напрямую повлияет на безопасность, экономическую и социальную ситуацию на всем континенте.

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По его мнению, представлять ЕС мог бы президент Европейского совета Антониу Кошта, который уже имеет мандат от всех 27 государств-членов.

"В настоящее время такой официальный мандат предоставлен Антониу Кошти. Поэтому, по-видимому, нет необходимости в каком-либо дополнительном мандате", — пояснил Науседа.

В то же время президент Литвы прогнозирует, что Россия будет сопротивляться участию европейских представителей в переговорах. Поэтому, по его словам, Европе придется приложить дополнительные дипломатические усилия, чтобы обеспечить свое представительство.

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