Путін: Окуповані території України "історично російські", а росіяни й українці – "один народ"

Російський диктатор Путін заявив, що розмови про територіальні втрати України, мовляв, "недоречні", однак Москва готова відновити тристоронні переговори, але лише заради "остаточної мирної угоди".

Про це він сказав в інтерв'ю російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Про території України

За словами Путіна, заява президента України Володимира Зеленського про те, що заради миру він готовий змиритися з втратою частини території, є недоречною.

"У мене, по-перше, ставлення до цієї справи таке, що це не їхня територія, це територія історично Росії", — сказав лідер Кремля.

Путін також стверджує, що "люди, які проживають на цих територіях, проголосували, перше — за державну незалежність, а другим кроком проголосували за возз'єднання з Російською Федерацією".

"Тож говорити про якісь територіальні втрати, мені здається, недоречно", — додав він.

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Україна й більшість країн світу не визнають результатів "референдумів", проведених Росією на окупованих територіях.

Теза про "один народ"

Лідер Кремля заявив, що Росія "і зараз" готова домовлятися й шукати розв'язки, "в тому сенсі, що це дуже близький нам народ".

"Ну що там говорити, останні генетичні дослідження показують, що це один народ насправді — росіяни й українці. Ну добре, хтось хоче мислити по-іншому, думати по-іншому. Гаразд, ми згодні. Так склалася історія Росії, такі реалії сьогодення. Але можна про все домовитися", — сказав Путін.

Про переговори з Україною й США

За його словами, РФ готова відновити тристоронні перемовини щодо України для виходу на "остаточну мирну угоду", а не для призупинення бойових дій.

Метою нових переговорів, за словами Путіна, має стати досягнення домовленостей про безпеку Росії й України в майбутньому, і в цьому контексті, на його думку, треба говорити й про архітектуру європейської безпеки.

Путін додав, що "Росія подивиться, як розвиватиметься ситуація з врегулюванням найближчими днями".

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Російський диктатор також стверджує, що РФ буцімто з самого початку виступала за мирне розв'язання конфлікту.

"У 2014 році вже про це говорили: давайте ми вам допоможемо домовитися з Південним Сходом тодішньої України. Ні, гармати, літаки проти мирного населення, війну розв'язали практично. Потім Мінські угоди. Ми ж завжди прагнули до того, щоб вони змогли домовитися з тією частиною України, яка не згодна з держпереворотом. Ні, відмовилися від цього", — заявив він.

"Потім перед початком наших дій із захисту людей на Донбасі ми ж теж їм сказали: ну давайте без жодних ексцесів, домовмось. Ні, будемо воювати. Ну, будь ласка. Київ сам обрав війну... РФ пропонувала Україні допомогти домовитися з Донбасом, але Київ обрав гармати", — додав Путін.

Ці твердження відтворюють російські пропагандистські наративи. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а анексію Криму й підтримку озброєних формувань на Донбасі почала у 2014-му.

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Про дезертирів

Путін також заявив, що українське керівництво ставиться до своїх громадян "як до витратного матеріалу".

За його словами, в Україні "офіційно" півмільйона дезертирів, а реальна цифра, мовляв, більша, а чоловіків нібито "збирають на вулицях, як безпритульних собак, і заганяють на фронт силоміць". Жодних доказів він не навів.

"Російське керівництво не хоче воювати з Україною, але якщо нинішнє українське керівництво хоче — це їхня справа", — сказав він.

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"Росію неможливо перемогти"

За словами російського диктатора, "для всіх стало очевидним, що перемогти Росію на полі бою неможливо, завдати їй стратегічної поразки нереально".

Він додав, що ті, хто прагне такої поразки, "усвідомлять реалії сучасного життя й зрозуміють, що краще жити дружно з Росією".

Путін також заявив, що РФ "розв'яже свої завдання, усі цілі "СВО" (так російська пропаганда називає російсько-українську війну – ред.) будуть досягнуті".

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