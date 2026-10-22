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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Британія не згодна із заявою Віткоффа про Путіна як "гуманіста": Він убив тисячі людей

Віткофф назвав Путіна гуманістом

Велика Британія виступила проти того, щоб називати російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом", як його охарактеризував спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Про це заявила речниця прем’єр-міністра Великої Британії Кет Сіммонс під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Подробиці

Так, наголошується, що Британія, "безумовно, не погоджуємося з такою характеристикою".

"Путін убив тисячі людей – як невинних українців, так і власних громадян, росіян, яких він відправив на смерть на лінію фронту. Він позбавляє дітей та людей похилого віку тепла, а також систематично завдає ударів по критично важливій національній інфраструктурі", – зазначила речниця.

Водночас Сіммонс уникла прямої відповіді на запитання, чи вважає британський уряд президента Трампа гуманістом, зазначивши: "Ми повністю підтримуємо зусилля президента Трампа, спрямовані на встановлення міцного та тривалого миру в Україні".

Також читайте: Венс захистив Віткоффа, який назвав диктатора Путіна "гуманістом"

Що передувало

Також читайте: Домовленостей щодо нового візиту Віткоффа до РФ не було, - Пєсков

Автор: 

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Топ коментарі
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В моєму місті є вулиці Бандери, Шухеввича, героїв УПА, та інших героїв визвольних змагань України проти колонізаторів (як касапських, так і польських - а лише ці дві нації історично намагались захопити Україну).

Якщо пшеки завтра вимагатимуть від міскради переймувати ці вулиці на старі назви (а вони були касапськими) - то що, слухатись їх, чи посилати *****?
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22.10.2026 18:07 Відповісти
+3
Других не беруть в трампонисти
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22.10.2026 18:22 Відповісти
+2
Це зрозуміло. У Вітьки або поїхав дах, або він думає, що, якщо хвалити агресора, то це наблизить мир. Або власні інтереси...
Але що роблять наші диверсанти? Навіщо нагнітати всю цю історію з УПА саме зараз! От що вже маємо:

https://zn.ua/ukr/POLITICS/polshcha-prizupinila-nadannja-paketa-vijskovoji-dopomohi-ukrajini-pislja-rishennja-lvivskoji-oblradi-pro-upa.html ПОЛЬЩА ПРИЗУПИНИЛА НАДАННЯ ПАКЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ ПІСЛЯ РІШЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛРАДИ ПРО УПА
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22.10.2026 17:57 Відповісти

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