Британія не згодна із заявою Віткоффа про Путіна як "гуманіста": Він убив тисячі людей
Велика Британія виступила проти того, щоб називати російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом", як його охарактеризував спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.
Про це заявила речниця прем’єр-міністра Великої Британії Кет Сіммонс під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Подробиці
Так, наголошується, що Британія, "безумовно, не погоджуємося з такою характеристикою".
"Путін убив тисячі людей – як невинних українців, так і власних громадян, росіян, яких він відправив на смерть на лінію фронту. Він позбавляє дітей та людей похилого віку тепла, а також систематично завдає ударів по критично важливій національній інфраструктурі", – зазначила речниця.
Водночас Сіммонс уникла прямої відповіді на запитання, чи вважає британський уряд президента Трампа гуманістом, зазначивши: "Ми повністю підтримуємо зусилля президента Трампа, спрямовані на встановлення міцного та тривалого миру в Україні".
Що передувало
- Нагадаємо, Стів Віткофф назвав Путіна "гуманістом" під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 21 жовтня, коли дякував йому за звільнення американця Стівена Габбарда, який понад чотири роки провів за ґратами.
- Сенатори-республіканці Джон Корнін і Том Тілліс висловили обурення: Тілліс закликав Віткоффа "подивитися визначення слова "гуманіст"", а Корнін написав: "Ні. Путін - убивця з холодною головою".
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Якщо пшеки завтра вимагатимуть від міскради переймувати ці вулиці на старі назви (а вони були касапськими) - то що, слухатись їх, чи посилати *****?
Але що роблять наші диверсанти? Навіщо нагнітати всю цю історію з УПА саме зараз! От що вже маємо:
https://zn.ua/ukr/POLITICS/polshcha-prizupinila-nadannja-paketa-vijskovoji-dopomohi-ukrajini-pislja-rishennja-lvivskoji-oblradi-pro-upa.html ПОЛЬЩА ПРИЗУПИНИЛА НАДАННЯ ПАКЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ ПІСЛЯ РІШЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛРАДИ ПРО УПА