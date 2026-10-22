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Новости Встреча Виткоффа с Путиным
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Великобритания не согласна с заявлением Уиткоффа о Путине как о "гуманисте": он убил тысячи людей

Виткофф назвал Путина гуманистом

Великобритания выступила против того, чтобы называть российского диктатора Владимира Путина "гуманистом", как его охарактеризовал специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кэт Симмонс во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

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Так, отмечается, что Великобритания "безусловно, не согласна с такой характеристикой".

"Путин убил тысячи людей — как невинных украинцев, так и собственных граждан, россиян, которых он отправил на смерть на линию фронта. Он лишает детей и пожилых людей тепла, а также систематически наносит удары по критически важной национальной инфраструктуре", — отметила пресс-секретарь.

В то же время Симмонс уклонилась от прямого ответа на вопрос, считает ли британское правительство президента Трампа гуманистом, отметив: "Мы полностью поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на установление прочного и долгосрочного мира в Украине".

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Что предшествовало

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Автор: 

Великобритания (5542) путин владимир (22047) Стив Уиткофф (421)
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Топ комментарии
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В моєму місті є вулиці Бандери, Шухеввича, героїв УПА, та інших героїв визвольних змагань України проти колонізаторів (як касапських, так і польських - а лише ці дві нації історично намагались захопити Україну).

Якщо пшеки завтра вимагатимуть від міскради переймувати ці вулиці на старі назви (а вони були касапськими) - то що, слухатись їх, чи посилати *****?
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22.10.2026 18:07 Ответить
+3
Других не беруть в трампонисти
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22.10.2026 18:22 Ответить
+2
Це зрозуміло. У Вітьки або поїхав дах, або він думає, що, якщо хвалити агресора, то це наблизить мир. Або власні інтереси...
Але що роблять наші диверсанти? Навіщо нагнітати всю цю історію з УПА саме зараз! От що вже маємо:

https://zn.ua/ukr/POLITICS/polshcha-prizupinila-nadannja-paketa-vijskovoji-dopomohi-ukrajini-pislja-rishennja-lvivskoji-oblradi-pro-upa.html ПОЛЬЩА ПРИЗУПИНИЛА НАДАННЯ ПАКЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ ПІСЛЯ РІШЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛРАДИ ПРО УПА
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22.10.2026 17:57 Ответить

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