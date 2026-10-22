Великобритания не согласна с заявлением Уиткоффа о Путине как о "гуманисте": он убил тысячи людей
Великобритания выступила против того, чтобы называть российского диктатора Владимира Путина "гуманистом", как его охарактеризовал специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кэт Симмонс во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
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Так, отмечается, что Великобритания "безусловно, не согласна с такой характеристикой".
"Путин убил тысячи людей — как невинных украинцев, так и собственных граждан, россиян, которых он отправил на смерть на линию фронта. Он лишает детей и пожилых людей тепла, а также систематически наносит удары по критически важной национальной инфраструктуре", — отметила пресс-секретарь.
В то же время Симмонс уклонилась от прямого ответа на вопрос, считает ли британское правительство президента Трампа гуманистом, отметив: "Мы полностью поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на установление прочного и долгосрочного мира в Украине".
Что предшествовало
- Напомним, Стив Уиткофф назвал Путина "гуманистом" во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября, когда благодарил его за освобождение американца Стивена Габбарда, который более четырех лет провел за решеткой.
- Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Том Тиллис выразили возмущение: Тиллис призвал Уиткоффа "посмотреть определение слова "гуманист"", а Корнин написал: "Нет. Путин — хладнокровный убийца".
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Якщо пшеки завтра вимагатимуть від міскради переймувати ці вулиці на старі назви (а вони були касапськими) - то що, слухатись їх, чи посилати *****?
Але що роблять наші диверсанти? Навіщо нагнітати всю цю історію з УПА саме зараз! От що вже маємо:
https://zn.ua/ukr/POLITICS/polshcha-prizupinila-nadannja-paketa-vijskovoji-dopomohi-ukrajini-pislja-rishennja-lvivskoji-oblradi-pro-upa.html ПОЛЬЩА ПРИЗУПИНИЛА НАДАННЯ ПАКЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ ПІСЛЯ РІШЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛРАДИ ПРО УПА