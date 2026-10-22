Великобритания не согласна с заявлением Уиткоффа о Путине как о "гуманисте": он убил тысячи людей

Великобритания выступила против того, чтобы называть российского диктатора Владимира Путина "гуманистом", как его охарактеризовал специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кэт Симмонс во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Так, отмечается, что Великобритания "безусловно, не согласна с такой характеристикой".

"Путин убил тысячи людей — как невинных украинцев, так и собственных граждан, россиян, которых он отправил на смерть на линию фронта. Он лишает детей и пожилых людей тепла, а также систематически наносит удары по критически важной национальной инфраструктуре", — отметила пресс-секретарь.

В то же время Симмонс уклонилась от прямого ответа на вопрос, считает ли британское правительство президента Трампа гуманистом, отметив: "Мы полностью поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на установление прочного и долгосрочного мира в Украине".

Читайте также: Вэнс встал на защиту Уиткоффа, назвавшего диктатора Путина "гуманистом"

Что предшествовало

Напомним, Стив Уиткофф назвал Путина "гуманистом" во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября, когда благодарил его за освобождение американца Стивена Габбарда, который более четырех лет провел за решеткой.

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Том Тиллис выразили возмущение: Тиллис призвал Уиткоффа "посмотреть определение слова "гуманист"", а Корнин написал: "Нет. Путин — хладнокровный убийца".

Читайте также: Договоренностей о новом визите Уиткоффа в РФ не было, - Песков