Аварія в енергосистемі Києва: у трьох районах частково зникло світло, - ДТЕК

У трьох районах Києва є перебої з електропостачанням через аварію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Подробиці

"Київ: через аварію у частині Голосіївської, Солом'янського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання.

Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.

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