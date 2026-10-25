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Новини Відключення електроенергії
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Аварія в енергосистемі Києва: у трьох районах частково зникло світло, - ДТЕК

Зникло світло в Києві

У трьох районах Києва є перебої з електропостачанням через аварію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Подробиці

"Київ: через аварію у частині Голосіївської, Солом'янського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання.
Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.

Також читайте: У неділю, 25 жовтня, в частині областей діятимуть графіки відключень світла, - "Укренерго"

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Київ (17471) відключення світла (1474)
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