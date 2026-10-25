Аварія в енергосистемі Києва: у трьох районах частково зникло світло, - ДТЕК
У трьох районах Києва є перебої з електропостачанням через аварію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Подробиці
"Київ: через аварію у частині Голосіївської, Солом'янського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання.
Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ситуації на цю мить не відомо.
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