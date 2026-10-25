Авария в энергосистеме Киева: в трех районах частично отключено электричество, - ДТЭК
В трёх районах Киева наблюдаются перебои с электроснабжением из-за аварии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
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"Киев: из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов отсутствует электроснабжение.
Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию и восстановить свет", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о ситуации на данный момент нет.
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