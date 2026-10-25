В воскресенье, 25 октября, в части областей будут действовать графики отключений света, - "Укрэнерго"
В воскресенье, 25 октября, в некоторых областях Украины будет введено ограничение на потребление электроэнергии.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Графики для населения
Графики почасовых отключений света будут действовать для всех категорий потребителей с 07:00 до 23:59. Объем ограничений: от 1 до 2 очередей.
Ограничения для бизнеса
Для бизнеса и промышленности графики ограничения мощности будут применяться с 06:00 до 23:59.
Причина и призыв к экономному потреблению
В "Укрэнерго" напомнили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — заявили в компании.
Граждан также призвали к экономному потреблению электроэнергии в часы, когда она подается.
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