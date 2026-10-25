В воскресенье, 25 октября, в части областей будут действовать графики отключений света, - "Укрэнерго"

В воскресенье, 25 октября, в некоторых областях Украины будет введено ограничение на потребление электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Графики для населения

Графики почасовых отключений света будут действовать для всех категорий потребителей с 07:00 до 23:59. Объем ограничений: от 1 до 2 очередей.

Ограничения для бизнеса

Для бизнеса и промышленности графики ограничения мощности будут применяться с 06:00 до 23:59.

Читайте также: В Киеве и области введены экстренные отключения

Причина и призыв к экономному потреблению

В "Укрэнерго" напомнили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — заявили в компании.

Граждан также призвали к экономному потреблению электроэнергии в часы, когда она подается.

Читайте также: Чрезвычайные отключения света введены в двух районах Киева и в части Киевской области, - ДТЭК (обновлено)