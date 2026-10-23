В Киеве и области введены экстренные отключения
В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Во время экстренных отключений графики не действуют.
Что предшествовало?
- Россияне также атаковали Житомирскую область. Без света более 900 населенных пунктов
- Кроме того, оккупанты нанесли удар по Ровенской области, в результате чего часть области осталась без света.
- В Волынской области атакована энергетическая инфраструктура.
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