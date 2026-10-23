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Новости Отключение электроэнергии
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В Киеве и области введены экстренные отключения

Экстренные отключения в Киеве и области 23 октября

В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Во время экстренных отключений графики не действуют.

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Что предшествовало?

  • Россияне также атаковали Житомирскую область. Без света более 900 населенных пунктов
  • Кроме того, оккупанты нанесли удар по Ровенской области, в результате чего часть области осталась без света.
  • В Волынской области атакована энергетическая инфраструктура.

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Киев (27821) Киевская область (5248) ДТЭК (684) отключение света (909)
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