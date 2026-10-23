Екстрені відключення запроваджено у Києві та області
У Києві та Київській області запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Під час екстрених відключень графіки не діють.
Що передувало?
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль