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Новини Відключення електроенергії
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Екстрені відключення запроваджено у Києві та області

Екстрені відключення у Києві та області 23 жовтня

У Києві та Київській області запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Під час екстрених відключень графіки не діють.

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Що передувало?

  • Росіяни також атакували Житомирську область. Без світла понад 900 населених пунктів
  • Також окупанти вдарили по Рівненській області, внаслідок чого частина області без світла.
  • У Волинській області атаковано енергетичну інфраструктуру.

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Автор: 

Київ (17459) Київська область (4924) ДТЕК (893) відключення світла (1468)
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