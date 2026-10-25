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Новини Відключення електроенергії
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У неділю, 25 жовтня, в частині областей діятимуть графіки відключень світла, - "Укренерго"

В Україні 25 жовтня запроваджують графіки відключення світла

У неділю, 25 жовтня, у частині областей України буде обмежене споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Графіки для населення

Графіки погодинних відключень світла діятимуть для всіх категорій споживачів із 07:00 до 23:59. Обсяг обмежень: від 1 до 2 черг.

Обмеження для бізнесу

Для бізнесу та промисловості графіки обмеження потужності будуть застосовані із 06:00 до 23:59.

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Причина та заклик до ощадливості 

В "Укренерго" нагадали, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні",- заявили в компанії.

Громадян також закликали закликали до ощадливого споживання електроенергії в години, коли вона подається.

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