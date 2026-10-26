Дрони, поранення та статус "іноагента": The Times розповіла історію ексжурналіста з РФ Рузавіна, який служить у "Хартії"

Британська газета The Times розповіла історію Петра Рузавіна - колишнього російського опозиційного журналіста, який у 2024 році вступив до бригади Національної гвардії "Хартія", став оператором безпілотників, а згодом перейшов до підрозділу, що займається розробкою та вдосконаленням дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію The Times.

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Від журналістики до військового

Рузавін працював на російському опозиційному телеканалі "Дождь" (TV Rain), де був ведучим. Також співпрацював із "Медіазоною". Майже десять років одружений із Наталією Гуменюк - відомою українською журналісткою.

На момент повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Рузавін перебував у Києві.

Як зазначає автор матеріалу, Рузавін був не просто російським журналістом, який час від часу приїжджав до України. Він був єдиним російським журналістом, який постійно жив у країні.

Після початку вторгнення він висвітлював події з українського боку, зокрема брав інтерв'ю в людей, які пережили російську окупацію Херсона та населених пунктів Харківської області.

Влітку 2023 року, коли війна тривала вже півтора року, Рузавін почав сумніватися в ефективності своєї роботи. Його сумнів був особистим: чи достатньо того, що він робить, з огляду на масштаб подій?

В інтерв'ю The Times він пояснив свій стан приблизно так: якщо мине ще рік, він напише кілька нових статей, можливо, зніме кілька фільмів. Але чи буде цього достатньо, якщо чесно оцінити власний внесок? Тож Рузавін вирішив долучитися до українського війська.

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Як обрав "Хартію"

На момент ухвалення рішення в Україні вже діяли окремі підрозділи для росіян, які виступали проти режиму Путіна та хотіли воювати на українському боці.

Однак Рузавін хотів вступити саме до української бригади, а не до окремого формування російських добровольців.

Можливість зробити це з'явилася навесні 2024 року, коли президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє іноземцям служити в Національній гвардії України.

Після цього Рузавін записався до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія".

Після вступу до "Хартії" Рузавіна направили до підрозділу безпілотних систем у Харківській області.

Він керував двома категоріями дронів: розвідувальними - для спостереження за обстановкою та отримання інформації про дії противника та важкими ударними - для ураження цілей.

Зараз Рузавін продовжує служити в складі "Хартії", але перейшов від безпосереднього керування дронами до роботи над технологіями, які використовують на фронті.

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Поранення та повернення на службу

У статті йдеться про те, що через кілька місяців після початку служби Рузавін та інший український військовослужбовець зазнали атаки російських безпілотників і мінометів.

Рузавін дістав поранення ноги. Деякий час він провів у лікарні, після чого повернувся до служби.

Його товаришеві пощастило менше: той дістав тяжкі множинні поранення. Рузавін описав його стан як украй тяжкий, але наголосив, що побратим вижив.

Водночас пережите не змусило ексжурналіста пошкодувати про своє рішення. Рузавін назвав такий ризик професійною небезпекою - невіддільною частиною військової служби.

Нова робота у війську

Наразі Рузавін служить у званні штаб-сержанта в підрозділі Volt Lab, який входить до складу 23-го окремого штурмового полку "Р.У.Г." бригади "Хартія". Цей підрозділ спеціалізується на дослідженнях та розробці безпілотних систем.

Журналіст The Times відвідує майстерню підрозділу, заповнену дронами та їхніми деталями. Там Рузавін пояснює, що техніку доводиться постійно адаптувати до умов на полі бою.

Його робота тепер полягає не лише у використанні наявних безпілотників, а й у вдосконаленні технологій з урахуванням потреб військовослужбовців, йдеться у статті.

Хоча Рузавін служив в українській армії з травня 2024 року, до певного моменту про це знали переважно його друзі та родичі.

Він публічно розповів про свою службу в дописі в соціальних мережах у 2025 році.

Після цього, за словами ексжурналіста, він отримав величезну кількість повідомлень від росіян, які також хотіли допомогти Україні. Серед них були й ті, які вирішили воювати проти путінського режиму.

У червні 2026 року Кремль вніс Рузавіна до реєстру "іноземних агентів". Для ексжурналіста цей статус став лише черговим етапом остаточного розриву з російською державою.

Аналізуючи перспективи завершення війни, Рузавін переконаний, що вони напряму залежать від політичного режиму в РФ: поки Путін залишається при владі, бойові дії триватимуть.

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