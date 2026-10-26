За п’ять років Росія може бути готовою до масштабної війни в Європі, - данська розвідка

Вихід США з НАТО або скорочення американської військової присутності в Європі може підвищити ризик нападу Росії на країни Балтії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Forbes, присвяченому оцінці експерта з ядерного арсеналу Росії Спенсера Воррена.

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Чому країни Балтії можуть опинитися під загрозою

За словами Воррена, після України потенційними цілями Росії можуть стати Литва, Латвія та Естонія. Їхні армії поступаються російській за чисельністю та можливостями. Без підтримки НАТО цим країнам буде складніше стримувати можливий наступ.

Експерт також звернув увагу на оцінки Данської служби військової розвідки. За її прогнозами, приблизно через шість місяців Росія може бути готовою до локальної війни з сусідньою країною. Через два роки вона може підготуватися до регіональної війни проти кількох держав Балтійського регіону, а приблизно через п’ять років — до масштабної війни в Європі.

Водночас Воррен вважає, що європейські країни здатні протистояти Росії у звичайній війні навіть без участі американських військ. Однак ядерна ескалація залишається значно менш передбачуваною.

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За яких умов Москва може застосувати ядерну зброю

На думку Воррена, Росія може розглянути можливість ядерного удару, якщо її армія опиниться на межі поразки. Такий крок, за оцінкою експерта, може бути спрямований на те, щоб не допустити розгрому російських військ, особливо якщо європейські сили загрожуватимуть території РФ.

Водночас побоювання щодо реакції США або Франції можуть стримати Кремль від застосування ядерної зброї.

На тлі російських ядерних погроз Франція посилює увагу до власного ядерного потенціалу. За даними Forbes, президент Еммануель Макрон підтримує модернізацію французького арсеналу та розширення можливостей ядерного стримування для захисту союзників.

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За даними Федерації американських учених, ядерний арсенал Франції налічує близько 290 боєголовок. Ще приблизно 80 списаних боєголовок очікують на демонтаж.

Воррен вважає, що якщо майбутня війна між Росією та Європою залишиться звичайною, європейські держави, ймовірно, зможуть перемогти російські війська в Балтійському регіоні.