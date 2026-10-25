Енергетичне та морське перемир’я, обмін полоненими та підготовка до зустрічі лідерів: Зеленський про можливі теми перемовин у листопаді

Президент України Володимир Зеленський очікує, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді стане кроком до переговорів на рівні лідерів. Серед можливих тем перемовин у листопаді - припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна й подальший обмін полоненими.

Про це він сказав в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур, інформує Цензор.НЕТ.

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Формат та локація зустрічі

"Ми поговорили з американцями, і американці поїхали в Санкт-Петербург і домовились, що дві сторони війни, дві сторони, я маю на увазі, Росія і Україна, готові до трьохсторонньої зустрічі на якійсь території. Обговорювали Абу-Дабі, це може бути і Близький Схід, це може бути і Європа, та чи інша столиця. Але ми домовились, і підтвердження від американців, що їм також підтвердив Путін це, що в листопаді буде зустріч наших груп в трьохсторонньому форматі Америка, Росія і Україна",- сказав глава держави.

Водночас президент наголосив, що Україна хотіла би бачити в переговорному процесі й Європу, оскільки її участь важлива для обговорення подальших кроків.

Зеленський зазначив, що сам факт зустрічі представників трьох держав не є достатнім результатом. Україна розраховує, що переговори матимуть практичне продовження та створять передумови для зустрічі на найвищому рівні.

"Для нас найважливіший результат — це можливість зустрічі в тристоронньому форматі на рівні лідерів", - заявив президент.

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Енергетичне та морське перемир'я

Серед ключових тем для майбутніх перемовин Зеленський назвав можливість енергетичного припинення вогню та припинення вогню на морі.

За словами президента, ці кроки створять умови для стабілізації української економіки: морська безпека гарантуватиме зерновий експорт для поповнення держбюджету, а також безперебійний імпорт необхідної продукції.

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Обмін полоненими та зустріч на рівні лідерів

Ще одне питання - це обмін полоненими. Він нагадав про обмін, який відбувся напередодні, та висловив радість через повернення українських захисників додому.

Однак Зеленський зауважив, що навіть масштабний обмін не означає розв’язання проблеми, оскільки Україна досі не повернула всіх своїх громадян, які перебувають у російському полоні.

"Це досить великий обмін, але це не той обмін, який нам потрібен: поки що не всіх на всіх", - сказав президент.

За словами Зеленського, для досягнення домовленості про обмін у форматі "всіх на всіх" потрібні переговори на рівні лідерів. Тому Україна сподівається, що майбутня тристороння зустріч у листопаді допоможе наблизити такий формат переговорів і забезпечити подальший прогрес у поверненні полонених.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що Москва готова відновити тристоронні переговори щодо України після 4 листопада.

Мирні перемовини

20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.

21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.

Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.

22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.

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