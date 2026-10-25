Энергетическое и морское перемирие, обмен пленными и подготовка к встрече лидеров: Зеленский о возможных темах переговоров в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре станет шагом к переговорам на уровне лидеров. Среди возможных тем переговоров в ноябре - прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и на море, возобновление полноценного экспорта зерна и дальнейший обмен пленными.

Об этом он сказал в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, сообщает Цензор.НЕТ.

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Формат и место встречи

"Мы поговорили с американцами, и американцы поехали в Санкт-Петербург и договорились, что две стороны конфликта, то есть Россия и Украина, готовы к трехсторонней встрече на какой-либо территории. Обсуждали Абу-Даби, это может быть и Ближний Восток, это может быть и Европа, та или иная столица. Но мы договорились, и американцы подтвердили, что Путин также подтвердил им, что в ноябре состоится встреча наших групп в трехстороннем формате: Америка, Россия и Украина", - сказал глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что Украина хотела бы видеть в переговорном процессе и Европу, поскольку её участие важно для обсуждения дальнейших шагов.

Зеленский отметил, что сам факт встречи представителей трех государств не является достаточным результатом. Украина рассчитывает, что переговоры получат практическое продолжение и создадут предпосылки для встречи на высшем уровне.

"Для нас самый важный результат - это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров", - заявил президент.

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Энергетическое и морское перемирие

Среди ключевых тем для будущих переговоров Зеленский назвал возможность энергетического перемирия и перемирия на море.

По словам президента, эти шаги создадут условия для стабилизации украинской экономики: морская безопасность обеспечит экспорт зерна для пополнения госбюджета, а также бесперебойный импорт необходимой продукции.

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Обмен пленными и встреча на уровне лидеров

Еще один вопрос - это обмен пленными. Он напомнил об обмене, который состоялся накануне, и выразил радость по поводу возвращения украинских защитников домой.

Однако Зеленский отметил, что даже масштабный обмен не означает решения проблемы, поскольку Украина до сих пор не вернула всех своих граждан, находящихся в российском плену.

"Это довольно крупный обмен, но это не тот обмен, который нам нужен: пока не все на всех", - сказал президент.

По словам Зеленского, для достижения договоренности об обмене в формате "всех на всех" необходимы переговоры на уровне лидеров. Поэтому Украина надеется, что предстоящая трехсторонняя встреча в ноябре поможет приблизить такой формат переговоров и обеспечить дальнейший прогресс в возвращении пленных.

Что предшествовало

Напомним, что накануне помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявлял, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября.

Мирные переговоры

20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и сообщил, что тот в ходе переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.

21 октября спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.

22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.

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