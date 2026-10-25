Встреча РФ, США и Украины будет, вероятно, носить "пристрелочный" характер, - Ушаков

Первая после перерыва встреча между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, вероятно, будет носить "пристрелочный" характер.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Пристрелочный" характер

Так, по словам Ушакова, на первой встрече РФ-США-Украина после перерыва мало что можно решить, она, вероятно, будет носить "пристрелочный" характер.

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Диалог с Европой

Кроме того, Ушаков заявил, что с Европой также нужно вести диалог в контексте урегулирования украинского вопроса, поскольку "она поддерживает Киев".

"Недостаточно говорить только с Киевом, нужно говорить со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев, и, возможно, позиция Европы здесь имеет ключевое значение", — сказал он.

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