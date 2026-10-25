РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10769 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Трехсторонние переговоры в ОАЭ
739 12

Встреча РФ, США и Украины будет, вероятно, носить "пристрелочный" характер, - Ушаков

Ушаков о трехсторонних переговорах

Первая после перерыва встреча между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, вероятно, будет носить "пристрелочный" характер.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Пристрелочный" характер

Так, по словам Ушакова, на первой встрече РФ-США-Украина после перерыва мало что можно решить, она, вероятно, будет носить "пристрелочный" характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонние переговоры планируются в первой половине ноября, но все зависит от россиян, - Зеленский

Диалог с Европой

Кроме того, Ушаков заявил, что с Европой также нужно вести диалог в контексте урегулирования украинского вопроса, поскольку "она поддерживает Киев".

"Недостаточно говорить только с Киевом, нужно говорить со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев, и, возможно, позиция Европы здесь имеет ключевое значение", — сказал он.

Читайте также: США, Россия и Украина продолжат переговоры на техническом уровне, Трамп стремится к "всеобъемлющему миру", - Уиткофф

Что предшествовало?

  • 20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и сообщил, что тот во время переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.
  • 21 октября спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.
  • Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.
  • 22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.

Автор: 

переговоры (6114) россия (90088) США (30829) Ушаков Юрий (47)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Це правильно, давно треба було кого-то пристрелити
показать весь комментарий
25.10.2026 12:16 Ответить
+3
Ушакова , нарешті , пристрілять ?!
показать весь комментарий
25.10.2026 12:16 Ответить
+1
Граються у якусь бл. карусель, всі розуміють, що путін тягне час, навіть наш клоун. Но пацюча возня всім потрібна.
показать весь комментарий
25.10.2026 12:28 Ответить

Загрузка...

 
 