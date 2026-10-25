Встреча РФ, США и Украины будет, вероятно, носить "пристрелочный" характер, - Ушаков
Первая после перерыва встреча между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, вероятно, будет носить "пристрелочный" характер.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Пристрелочный" характер
Так, по словам Ушакова, на первой встрече РФ-США-Украина после перерыва мало что можно решить, она, вероятно, будет носить "пристрелочный" характер.
Диалог с Европой
Кроме того, Ушаков заявил, что с Европой также нужно вести диалог в контексте урегулирования украинского вопроса, поскольку "она поддерживает Киев".
"Недостаточно говорить только с Киевом, нужно говорить со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев, и, возможно, позиция Европы здесь имеет ключевое значение", — сказал он.
Что предшествовало?
- 20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и сообщил, что тот во время переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.
- 21 октября спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.
- Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.
- 22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.
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