Трехсторонние переговоры планируются в первой половине ноября, но все зависит от россиян, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что трехстороннюю встречу представителей Украины, США и России планируется провести в первой половине ноября, однако её проведение зависит от российской стороны.

Об этом он сказал на онлайн-встрече в Hudson Institute, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Встреча команд

По его словам, перед выступлением он провел телефонный разговор со спецпредставителями США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, в ходе которого они обсудили результаты своих встреч и то, как "продвигать дипломатию дальше".

"В ноябре у нас есть договоренность провести трехстороннюю встречу в формате Украина - США - Россия на уровне команд, и мы надеемся, что она состоится. Планируется встретиться в первой половине ноября, как можно раньше, но мы готовы к встрече в любой день, хоть завтра. Однако все зависит от россиян", - сказал Зеленский.

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Почему не состоялась октябрьская встреча

Украина, по словам президента, ожидала трехсторонней встречи и в октябре, "но она не состоялась, поскольку россияне придумали очередную причину для отказа".

"Теперь мы все должны сосредоточиться на том, чтобы эти встречи состоялись. Конечно же, совместно - с Америкой, Европой и другими нашими партнерами. Эти встречи необходимы, и нам нужно, чтобы дипломатия двигалась вперед", - сказал он.

Зеленский считает, что такие встречи не могут состояться без США или без американского давления на Россию.

"Именно поэтому мы очень рассчитываем на вас, на Америку, которая должна сохранять этот приоритет на всех уровнях. Нам нужны трехсторонние переговоры между Украиной, Америкой и Россией, и Европа также должна быть частью этого диалога. Кроме того, нам следует переходить от переговоров на техническом уровне к встрече лидеров, ведь ключевые вопросы можно решить только на самом высоком уровне", - добавил президент.

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Что этому предшествовало?

20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и сообщил, что тот во время переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.

21 октября спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.

22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.

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